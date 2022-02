Les jeunes propriétaires sont les plus fervents gardiens de l'entreprise familiale, selon un rapport de la Fondation des Familles Entrepreneuriales





MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW/ - Lorsqu'il est question d'entreprises familiales, on croit généralement que ce sont les propriétaires plus âgés qui se soucient de préserver l'héritage familial. La réalité est que cet héritage tient encore plus à coeur aux jeunes propriétaires, et qu'ils veulent contribuer à en assurer la pérennité. C'est ce que révèle une nouvelle étude de la Fondation des Familles Entrepreneuriales: les plus jeunes propriétaires d'entreprises familiales sont aussi les plus investis. 97 % des répondants de la nouvelle génération jugent qu'il est important de perpétuer l'entreprise familiale, contre seulement 74 % des répondants de la génération sortante.

« La mentalité des nouvelles générations est en pleine mutation. L'idée reçue voulant qu'elles ne soient pas prêtes ou disposées à prendre la relève de l'entreprise familiale ne tient plus la route. Manifestement, l'entreprise familiale et sa pérennité leur sont chères. Nos recherches montrent que les jeunes propriétaires désirent vivement - et au moins autant que leurs aînés - garder l'entreprise dans la famille et la transmettre à leurs enfants », explique Olivier de Richoufftz, secrétaire général de la Fondation des Familles Entrepreneuriales.

Cette enquête de la Fondation, menée par Abacus Data et soutenue par le Bureau de gestion familiale de KPMG, dégage le portrait le plus complet à ce jour des intentions de transition des familles entrepreneuriales au Canada.

Le second volet de l'enquête, Qui sont les gardiens de l'héritage familial? arrive dans la foulée de Ready, Willing and Interested - or Not? Ce premier volet mettait en évidence des doutes quant à l'enthousiasme de la nouvelle génération à reprendre l'entreprise familiale. Or les conclusions du second volet démontrent clairement que la génération plus âgée n'est pas la seule à se préoccuper de l'héritage familial.

Principales conclusions

Toutes les personnes qui appartiennent à une famille entrepreneuriale et travaillent en son sein considèrent que le volet « famille » est important. Plus précisément, un grand pourcentage d'entre elles pensent qu'il est extrêmement, très ou assez important de bâtir une entreprise durable (91 %), de travailler en famille (88 %) et de léguer l'entreprise à quelqu'un de la famille (77 %). Toutefois, lorsqu'on répartit les répondants par groupes d'âge, des différences générationnelles marquées apparaissent dans le niveau d'importance qu'ils accordent à l'héritage de l'entreprise familiale sous plusieurs de ses aspects.

Une comparaison entre les répondants les plus jeunes (18-44 ans) et les plus âgés (45 ans et plus) montre que l'« esprit » de l'entreprise familiale est plus présent chez les jeunes propriétaires, notamment à l'égard de la succession et du désir de garder l'entreprise dans la famille:

La perspective des jeunes répondants est plus optimiste quant à la continuité de la propriété familiale de l'entreprise; 87 % d'entre eux s'attendent à ce que l'entreprise soit détenue par les générations futures, contre 70 % des répondants plus âgés.

L'importance accordée à ce que l'entreprise demeure sous-direction familiale est également moindre chez les membres plus âgés de la famille. En effet, 95 % des jeunes répondants estiment que la reprise par la famille revêt une certaine importance, contre 65 % pour leurs aînés.

« C'était formidable de constater que la génération montante est attachée et fidèle à l'entreprise familiale, des sentiments extrêmement bénéfiques s'ils sont entretenus de manière adéquate. Il est important que la génération en place voie cet engagement comme un atout pour l'entreprise et la famille. De toute évidence, il est essentiel de donner à la prochaine génération l'occasion de s'exprimer et de participer à l'entreprise dès le début pour en assurer la pérennité et le succès à venir. Les compétences particulières et le point de vue inédit d'une génération jeune et portée sur la technologie peuvent améliorer la compétitivité des entreprises et donner lieu à de nouvelles occasions intéressantes », note Richa Arora, FEA, conseillère principale auprès d'entreprises familiales, Bureau de gestion familiale de KPMG.

Les différences d'attitude sont encore plus marquées lorsqu'on affine les données en examinant côte à côte la plus jeune génération (18-35 ans) et la plus âgée (60 ans et plus):

96 % des plus jeunes voient l'entreprise familiale comme un héritage à léguer aux générations futures; 67 % des plus âgés sont de cet avis.

100 % des plus jeunes considèrent qu'il est important de travailler en famille; cette proportion diminue à 77 % chez les plus âgés.

Fait intéressant, 95 % des plus jeunes seraient tout à fait ou plutôt disposés à investir dans l'entreprise familiale, contre 74 % des personnes de la génération sortante.

« Cette recherche révèle des différences générationnelles auxquelles on ne s'attendait pas, et qui sont encore plus marquées entre les plus jeunes et les plus vieux. Le fait que les aînés accordent moins d'importance à la continuité familiale de l'entreprise pourrait n'être que le reflet de leur expérience avec la jeune génération, et de ce qu'ils imaginent être ses choix de carrière les plus probables », explique Bill Brushett, président et PDG de Entreprise Familiales Canada.

S'il est fréquent chez les aînés de craindre que la génération suivante ne soit pas prête ou disposée à reprendre l'entreprise familiale, l'étude montre qu'en réalité, la majorité des jeunes propriétaires d'entreprises familiales sont optimistes, attachés, loyaux et envisagent même de transmettre un jour l'entreprise familiale à leurs propres enfants.

Méthodologie et caractéristiques sociodémographiques

L'enquête a été menée entre le 3 et le 11 juin 2021 auprès de 300 propriétaires d'entreprises canadiennes et travaillant dans des entreprises familiales de 20 employés ou plus. Un échantillon aléatoire de panélistes a été invité à répondre au questionnaire. La marge d'erreur pour un échantillon aléatoire comparable de même taille basé sur la probabilité est de +/- 5,65, 19 fois sur 20.

À propos de la Fondation des Familles Entrepreneuriales

La Fondation des Familles Entrepreneuriales (FEF) est la fondation caritative de Entreprise Familiales Canada. En tant que voix unifiée des entreprises familiales au Canada, la Fondation des Familles Entrepreneuriales développe des ressources éducatives, mène des recherches, tisse un écosystème robuste et soutient la réussite des familles entrepreneuriales et de leurs entreprises afin qu'elles traversent les générations. Pour en apprendre davantage, visitez

FamilyEnterpriseFoundation.org.

SOURCE Fondation des Familles Entrepreneuriales

Communiqué envoyé le 8 février 2022 à 06:07 et diffusé par :