Minière O3 annonce des résultats métallurgiques positifs du volet Marban Ingénierie; récupération de l'or de 96 % dans la fosse Marban

TORONTO, le 8 févr. 2022 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats des essais de récupération de l'or effectués sur des échantillons de carottes de forage provenant de son projet Marban, détenu à 100 % par la Société et situé à Val-d'Or, Québec, Canada. Les résultats proviennent d'un récent programme d'essais métallurgiques réalisé par Base Metallurgical Laboratories à Kamloops, Colombie-Britannique, sous la supervision d'Ausenco Engineering Canada Inc. (« Ausenco »). Par ailleurs, la Société a nommé Ausenco à la tête de l'étude de préfaisabilité (« EPF ») pour le projet Marban, que Minière O3 espère terminer d'ici le troisième trimestre de 2022.

Faits saillants des essais de cyanuration

Récupération globale de l'or de 96,7 % dans la zone Marban Sud , 95,8 % dans la zone Marban Nord et 91,2 % dans la fosse Norlartic comparativement à un taux d'extraction globale de l'or de 93,7 % dans l'évaluation économique préliminaire (« EEP »)

, 95,8 % dans la zone et 91,2 % dans la fosse Norlartic comparativement à un taux d'extraction globale de l'or de 93,7 % dans l'évaluation économique préliminaire (« EEP ») Récupération de 61 % à 65 % de l'or dans le cadre de tests étendus de récupération de l'or par gravité

Récupération de l'or après une durée de lixiviation de 24 heures versus 28 heures dans l'EEP

Indice de Bond en broyeur à boulets moyen de 13,2 kWh/t

Le président et chef de la direction de Minière O3, M. José Vizquerra, a déclaré : « Nous sommes très heureux que ces tests aient confirmé les excellents taux de récupération au projet Marban. Nos essais confirment et améliorent les hypothèses de l'EEP au niveau de la courte durée de lixiviation, des taux de récupération élevés et du schéma de traitement simple, des caractéristiques comparables à des projets similaires dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces résultats procurent une excellente fondation au projet et représentent une étape importante pour la Société alors que le projet Marban progresse vers le dépôt de l'EPF. D'autres travaux métallurgiques sont prévus et les résultats pourront être intégrés lors des étapes finales de l'étude économique. »

Les essais métallurgiques de récupération de l'or ont été réalisés pour évaluer la récupération potentielle de l'or et le schéma de traitement optimal pour le projet Marban. Les essais ont débuté vers la fin de l'année 2021 sur des composites et des échantillons de variabilité provenant des fosses Marban et Norlartic, et des échantillons de variabilité provenant des zones Nord, Norlartic-Kierens et Golden Bridge. Le programme comprenait des essais de comminution, des travaux d'optimisation du broyage, des essais de concentration gravimétrique et des tests de lixiviation. Des essais de destruction du cyanure et de séparation solide-liquide sont toujours en cours et seront terminés d'ici la fin du premier trimestre de 2022.

Synthèse des résultats des essais de récupération de l'or

Le programme a permis d'évaluer 24 échantillons composites distincts (le « composite » ou les « composites ») totalisant 375 kilogrammes de matériel provenant des quatre gisements. Chaque composite est formé de plusieurs échantillons prélevés des carottes de forage au diamant et des rejets grossiers. Des composites primaires ont été sélectionnés pour les fosses Marban (deux échantillons) et Norlartic afin de refléter la distribution spatiale, des teneurs et des lithologies. Les composites primaires des fosses ont été générés de façon à ce que leur teneur moyenne reflète la teneur moyenne des fosses dans l'EEP. Les échantillons de variabilité ont été sélectionnés pour refléter la gamme des teneurs présentes ainsi que les autres unités lithologiques.

Tableau 1 : Récupération globale (gravité et lixiviation) de l'or sur le projet Marban

Composite Broyage

P 80

(µm) Durée de

lixiviation

(h) Teneur

d'alimentation Récupération de l'Au (%) Au (g/t) Gravité Totale

(24 h) Totale

(48 h) Fosse Norlartic 108 48 0,99 24,1 88,0 91,2 Fosse Marban Nord 107 48 0,81 21,7 93,9 95,8 Fosse Marban Sud 108 48 0,64 25,9 94,6 96,7

Concassage et de broyage

Des essais de comminution ont permis de caractériser la résistance du minerai en fonction de l'indice de Bond pour broyeur à boulets (« BWI »)

L'indice BWI médian de 13,2 kilowatts heures par tonne (« kWh/t ») indique une résistance moyenne à moyenne-élevée pour le matériel

L'indice d'abrasion (« AI ») était de 0,194 g, ce qui correspond à un minerai faiblement à modérément abrasif

Concentration par gravité

Les échantillons composites des fosses Marban et Norlartic ont été testés en utilisant le protocole étendu de l'or récupérable par gravité (« E-GRG ») afin de déterminer s'ils se prêtaient bien à la concentration par gravité

Les résultats démontrent un contenu très élevé d'or récupérable par gravité (« GRG ») variant de 61 % à 65 % de l'or

Tests de lixiviation

En tout, 41 essais de lixiviation ont été effectués, incluant des essais préliminaires et un essai de lixiviation en vrac (résultats à venir). Les résultats démontrent :

Des taux de récupération de l'or par gravité en lots variant de 9 % à 50 % pour une moyenne de 29 %

Des taux d'extraction de l'or par lixiviation après le procédé de gravité en lots variant de 48 % à 88 % pour une moyenne de 65 %, et des teneurs finales dans les résidus de 0,01 g/t à 0,65 g/t d'or, pour une moyenne de 0,10 g/t d'or

Des taux combinés d'extraction de l'or variant de 77 % à 99 %, pour une moyenne de 94 % et

Des teneurs d'alimentation calculées variant de 0,46 g/t à 8,47 g/t d'or, pour une moyenne de 1,55 g/t d'or.

Les taux de récupération à l'usinage seront estimés en utilisant les teneurs du plan minier ainsi que les pertes typiques à l'usinage.

Critères de traitement

Le tableau 2 montre les paramètres de conception de traitement minéral sélectionnés à la suite du programme d'essais. Ces valeurs sont typiques pour le traitement de l'or par lixiviation et sont réalisables à l'aide de technologies couramment employées.

Tableau 2 : Paramètres du schéma de traitement

Broyage P 80

(µm) Durée de

lixiviation

(h) Densité de la pulpe de

lixiviation

(% pds solides) Concentration en

cyanure

(g/L) 100 24 40-45 1,0

Personne qualifiée

Les renseignements métallurgiques dans ce communiqué ont été révisés et approuvés par Robert Raponi, P. Eng., d'Ausenco Engineering Canada Inc. Le reste du contenu scientifique et technique de ce communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal de la Société. Messrs. Raponi et Vigneau sont des « personnes qualifiées » au sens du Règlement 43­-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe Osisko, chevronnée en construction minière, afin de mettre en exploitation ses gîtes de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com

À propos d'Ausenco

Ausenco est une entreprise mondiale qui redéfinit les frontières du possible. Notre équipe est répartie dans 26 bureaux établis dans 14 pays, avec des projets dans plus de 80 endroits dans le monde entier. Forts de notre expertise technique approfondie et de notre feuille de route qui s'étire sur plus de 30 ans, nous fournissons des études de conseil innovantes et à valeur ajoutée, ainsi que des solutions de réalisation de projets et d'exploitation et de maintenance des actifs à nos clients des secteurs des mines et des métaux, du pétrole et du gaz et du secteur industriel.

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué contient des «?informations prospectives?» au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Les informations contenues dans ce communiqué sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », «?anticipe?» ou «?n'anticipe pas?», «?planifie?», «?budget?», «?échéancier?», «?prévisions?», «?estime?», «?est d'avis?», «?a l'intention?», ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats «?pourraient?» ou «?devraient?» se produire, «?se produiront?» ou «?seront atteints?») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la Société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation de la COVID-19; l'impact des perturbations liées à la COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et les autres impacts sociaux et sur les marchés financiers et de la COVID-19 et des réponses a la COVID-19. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient fondées sur ce que la direction estime, ou a estimé à l'époque, être des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations ou informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

