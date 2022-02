Le réseau électrique peut prendre en charge plus de 100 millions de véhicules électriques, révèle une nouvelle étude EY-Eurelectric





BRUXELLES,, 8 février 2022 /PRNewswire/ -- La révolution des véhicules électriques (VE) est en marche et le réseau électrique restera stable malgré la croissance phénoménale du marché des VE et les objectifs ambitieux en matière d'électrification, révèle une nouvelle étude EY-Eurelectric. L'électrification se confirme ainsi comme principal moteur d'une économie décarbonée. Mais une planification des infrastructures de recharge en temps opportun et la coordination entre autorités publiques, compagnies d'électricité et opérateurs de réseaux et de points de recharge seront primordiaux.

130 millions de véhicules électriques, contre 3,3 millions aujourd'hui, circuleront sur les routes européennes d'ici à 2035, indique l'étude dévoilée aujourd'hui. 65 millions de bornes de recharge devront donc être installées d'ici là, afin de garantir une expérience utilisateur fluide. 85 % de ces bornes seront résidentielles, tandis que 4 % seront installées sur les routes publiques.

Jean-Bernard Lévy, président d'Eurelectric, a déclaré :

« L'électrification est désormais une tendance majeure et irréversible dans le domaine du transport routier. Le défi qui nous attend consiste à accélérer le déploiement des infrastructures de manière coordonnée afin de répondre aux besoins croissants en matière de recharge, tout en assurant une utilisation optimale du réseau électrique. »

Le déploiement des infrastructures de recharge doit suivre la croissance du marché des VE. Il est donc urgent de s'attaquer aux problématiques existantes : délais de permis et de connexion au réseau allant jusqu'à 36 mois, limites de financement, disponibilité, accès à l'immobilier et restrictions d'interopérabilité.

Le réseau électrique actuel sera en mesure de s'adapter à la transition vers les VE. Mais une planification et une coordination préalables sont nécessaires pour qu'il puisse faire face aux futurs pics de demande d'énergie et à l'augmentation des charges. Une fois que la présence des VE sur un réseau de distribution urbain aura atteint 50 %, une recharge non contrôlée pourrait entraîner des écarts de tension et impacter la qualité de l'alimentation électrique.

L'étude explore plusieurs solutions pour atténuer ces défis. Tout en veillant à ce que les bornes de recharge conviennent le plus possible aux utilisateurs et incitent à investir, elle recommande :

la numérisation du réseau afin de comprendre, anticiper et optimiser le comportement des clients, les impacts sur le réseau et les besoins de ce dernier;

l'installation de bornes intelligentes permettant de gérer la capacité de charge et d'empêcher le réseau de céder sous la pression de millions de VE branchés simultanément;

l'intégration de solutions de stockage d'énergie dans les infrastructures de recharge pour pallier d'éventuelles fortes demandes de recharge rapide et à haute puissance.

Eurelectric représente les intérêts de l'industrie européenne de l'électricité. Comptant des membres dans plus de 30 pays européens, nous parlons au nom de plus de 3 500 entreprises spécialisées dans la production, la distribution et l'alimentation en électricité. Pour tout renseignement complémentaire, consulter : eurelectric.org

