OptionMetrics passe à une nouvelle méthodologie pour les calculs d'options internationales, en s'appuyant sur le marché des options pour les niveaux de précision les plus élevés





OptionMetrics, une base de données d'options et un fournisseur d'analyses pour les investisseurs institutionnels et les chercheurs universitaires du monde entier, annonce sa nouvelle méthodologie d'options implicites, offrant une précision encore plus grande dans les calculs d'options aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. OptionMetrics remplace la courbe des taux zéro-coupon (utilisée par d'autres fournisseurs) par sa courbe de rendement implicite, construite avec une structure par échéance des taux au jour le jour et des taux sans risque implicites des options sur les principaux indices, pour des calculs plus précis de la volatilité implicite, du prix à terme, du dividende sur indice et du taux d'emprunt.

En exploitant les données des options sur indices, OptionMetrics reflète plus précisément les coûts d'emprunt et de prêt sur les marchés d'options. La méthodologie réduit les écarts de volatilité implicites et offre de véritables calculs de volatilité et de grecques par rapport à l'effet de levier des taux de prêt des banques privées, ou à d'autres mesures pouvant inclure un risque de crédit ou des hypothèses d'emprunt irréalistes.

Les taux au jour le jour, tels que le SOFR, sont également utilisés dans la méthodologie pour les options expirant dans moins de 30 jours, afin de réduire le bruit associé aux contrats à court terme. En tant que nouvelle norme par rapport au LIBOR, le SOFR a également une exposition au risque de crédit presque nulle.

OptionMetrics construit des structures par échéance des courbes de taux implicites pour :

le dollar, en utilisant les options SOFR (Secured Overnight Financing Rate) et S&P 500 Index,

le franc suisse, en utilisant les options SARON (Swiss Average Rate Overnight) et SMI Index,

l'euro, en utilisant les taux au jour le jour ESTR (Euro Short-Term Rate) et les options EUROSTOXX 50,

la livre sterling, en utilisant les options SONIA (Sterling Overnight Index Average) et FTSE 100,

le yen, en utilisant les options TONAR (Tokyo Overnight Average Rate) et Nikkei 225.

OptionMetrics applique un filtre de lissage spécialisé pour supprimer le bruit des estimations.

« Chez OptionMetrics, nous nous engageons à garantir les données d'options, les grecques et les calculs de volatilité implicite les plus précis. Notre méthodologie d'options implicites s'inspire du marché des options pour refléter plus précisément les risques d'emprunt et de prêt, poursuivant notre stratégie visant à fournir les données les plus précises pour tester les stratégies et évaluer les risques », a déclaré David Hait, Ph.D., PDG d'OptionMetrics.

Les volatilités sont automatiquement calculées avec les nouveaux taux des indices IvyDB US, IvyDB Europe, IvyDB Asia Pacific et IvyDB Global d'OptionMetrics. Aucune modification n'est apportée au format du tableau, à la dénomination des fichiers, aux calculs historiques.

Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à info@optionmetrics.com.

