Une nouvelle étude dévoile les meilleurs investissements immobiliers pour les droits de séjour et de résidence





Henley & Partners, en partenariat avec Deep Knowledge Analytics, vient de lancer le Best Investment Migration Real Estate Index ? un nouvel outil analytique pour évaluer les programmes de migration des investissements offrant des investissements immobiliers comme une méthode d'acquisition de droits de séjour ou de citoyenneté.

Le cabinet de conseil international leader dans le domaine des droits de séjour et de citoyenneté a observé une hausse de 80% des demandes d'informations au cours des 12 derniers mois, après une année 2020 qui avait déjà atteint de nouveaux sommets, alors que les investisseurs fortunés se bousculaient pour diversifier leurs domiciles ainsi que leurs portefeuilles d'investissement dans le but de garantir un accès international élargi et d'avoir l'option de se couvrir face à une volatilité économique et politique préoccupante.

Le Best Investment Migration Real Estate Index est un indicateur unique en son genre sur le marché pour obtenir une résidence secondaire ou une autre citoyenneté. Il prend en compte plus de 30 paramètres et plus de 300 points de données pour noter et comparer 16 options de programme dans le monde, en fonction de considérations clés telles que la qualité de vie, le PIB, le montant minimum d'investissement immobilier, le revenu locatif potentiel, les coûts connexes de propriété, la période de détention immobilière, les exigences de résidence, l'attractivité de revente, mais aussi l'attractivité cryptographique, un aspect de plus en plus important aux yeux des investisseurs internationaux.

Le responsable des clients privés de Henley & Partners, Dominic Volek, déclare que la pandémie de Covid-19 a même convaincu les investisseurs de pays riches, avec des passeports de premier rang, des avantages d'une résidence et/ou d'une citoyenneté alternative. "L'immobilier international a toujours été une catégorie d'actifs fiables en raison de son pouvoir persistant sur le long terme. Les programmes de migration des investissements liés à l'immobilier comportent l'autre avantage d'optimiser votre mobilité internationale grâce à plusieurs passeports et d'élargir vos droits d'accès personnels en tant que citoyen ou résident de juridictions supplémentaires, créant ainsi de nouvelles options pour choisir là où vous et votre famille pouvaient vivre, travailler, étudier, partir à la retraite, et investir."

L'émirat de Dubaï se hisse à la 1ère place générale du nouvel indice, avec des scores élevés pour le potentiel de revenu locatif, et le prix de propriété au mètre carré, qui est plus bas que dans d'autres centres internationaux majeurs. L'Espagne termine 2e grâce à sa solidité économique, avec le plus haut score dans le paramètre PIB. La 3e position revient au Monténégro, qui s'est révélé comme un marché clé pour les résidences secondaires et les investisseurs immobiliers dans la région méditerranéenne, et la Turquie transcontinentale se place en 4e place, avec des scores élevés attribués pour ses exigences minimales relativement faibles en termes de montant d'investissement et de résidence. Ex aequo à la 5e place avec la Thaïlande, le Portugal Golden Residence Permit Program continue de devancer tous les autres en termes de demande. Avec des scores élevés pour son faible montant d'investissement, son attractivité de revente, et son attractivité cryptographique, investir en immobilier dans cet État membre de l'UE est une décision que de nombreux investisseurs internationaux, en particulier des États-Unis, ont prise au cours des 12 derniers mois.

Interrogé sur le Best Investment Migration Real Estate Index, le PDG d'Engel & Völkers Group, Sven Odia, déclare que le segment premium a connu une hausse prononcée de la demande durant la pandémie. "Nous avons enregistré une augmentation de 97% des transactions de propriétés résidentielles sur le segment allant de 5 à 10 millions EUR comparé à l'année précédente, et une augmentation de 90% sur le segment le plus élevé des propriétés évaluées à plus de 10 millions EUR."

Le responsable immobilier de Henley & Partners, Thomas Scott déclare: "En dehors des avantages potentiels sur la durée de vie de l'actif, une propriété supplémentaire peut fournir un revenu locatif dans une devise solide et stable, une diversification géographique via une résidence permanente ou une autre nationalité, tout en offrant un style de vie différents et de nouvelles opportunités d'affaires."

