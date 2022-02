Sartorius Stedim Biotech conclut l'acquisition de la division de chromatographie de Novasep





- Prévisions de chiffres d'affaires pour 2022 ajustées suite à l'acquisition

AUBAGNE, France, 8 février 2022 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim Biotech, fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'acquisition de la division de chromatographie de Novasep au 7 février 2022 suite à l'approbation de la Commission fédérale américaine du commerce (FTC). La transaction avait déjà été acceptée début 2021. L'activité acquise a généré un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros en 2020 avec une marge bénéficiaire à deux chiffres. Les données finales pour 2021 ne sont pas encore disponibles. La division emploie une centaine de personnes, qui travaillent majoritairement sur le site de Pompey, dans la moitié est de la France, et aux États-Unis, en Chine et en Inde.

Le portefeuille acquis se compose de systèmes de chromatographie principalement dédiés aux biomolécules de petite taille comme les oligonucléotides, les peptides et l'insuline, ainsi que des systèmes innovants pour la fabrication continue de produits biologiques. Depuis 2018, Novasep et Sartorius Stedim Biotech développent ensemble des systèmes optimisés pour une technologie de chromatographie sur membranes.

L'acquisition devant générer une croissance non organique supplémentaire de près d'un point de pourcentage en 2022, Sartorius Stedim Biotech a actualisé ses prévisions de chiffres d'affaires pour l'exercice actuel comme suit : la croissance du chiffre d'affaires consolidé est désormais projetée entre 15 % et 19 % (contre 14 % à 18 % précédemment) et la croissance non organique liée aux acquisitions est prévue à deux points de pourcentage (contre un point de pourcentage auparavant). La marge d'EBITDA courant de l'entreprise est toujours anticipée à plus de 35 % cette année.

Toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions intégrées, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, il a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,89 milliards d'euros selon les chiffres préliminaires, avec un effectif de plus de 10 400 personnes. Suivez Sartorius Stedim Biotech sur Twitter @Sartorius_Group et sur LinkedIn.

