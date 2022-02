Rosenberger annonce la création d'une nouvelle entité indépendante pour sa branche antennes et couverture, qui prendra le nom de PROSE Technology





Le Groupe Rosenberger a annoncé aujourd'hui la création d'une entité indépendante pour sa branche antennes et couverture. La nouvelle entité opèrera sous le nom de PROSE.

L'activité principale de la nouvelle entreprise sera axée sur le développement d'antennes cellulaire (BSA : Base Station Antenna) , d'antennes micro-ondes, de solutions de couverture intérieure et extérieure, de nouveaux systèmes Open RAN ainsi que de services connexes.

PROSE sera dirigée par Mme Aili Liu, cofondatrice et ancienne présidente de Rosenberger Asie-Pacifique et de Rosenberger Technologies.

En tant qu'entité indépendante, PROSE, avec sa structure organisationnelle simple, flexible et décentralisée, sera mieux armée pour servir ses clients du monde entier et gérer la croissance en déployant rapidement de nouvelles technologies et de nouvelles solutions qui répondent aux besoins croissants de la clientèle.

Le portefeuille de produits de PROSE maintiendra la tradition d'innovation et de haute qualité propre à Rosenberger, et garantira la fourniture d'une meilleure expertise technologique et d'un soutien renforcé à nos clients.

L'entreprise, qui emploie plus de 3 500 personnes, dispose de 25 bureaux de vente et de service à nos clients, de 3 usines et de 4 centres de R&D dans le monde. PROSE continuera à couvrir les besoins en connectivité sans fil de plus 90 opérateurs et fournisseurs de services à travers le monde et leur offrira en outre une solution spéciale de déploiement de la 5G.

Eric Kueppers, PDG de Rosenberger, a déclaré : Cet événement représente une étape décisive pour l'ensemble du groupe Rosenberger. Puissantes et indépendantes, ces deux entreprises axées sur le client sont parfaitement positionnées pour générer une croissance future durable. Chacune d'elles, désormais autonome, est mieux préparée à offrir de la valeur ajoutée à nos clients grâce à une allocation de capital sur mesure et à une flexibilité stratégique qui stimuleront l'innovation et augmenteront la satisfaction de notre clientèle.»

Mme Aili Liu, présidente de PROSE, a déclaré : « Nous sommes impatients de faire de PROSE une gamme renommée à part entière de produits de grande qualité et de technologies sans fil les plus avancées. La nouvelle entreprise va mettre davantage l'accent sur la recherche et le développement en matière d'antennes de stations de base, de solutions intra-muros et de systèmes O-RAN, et garantira une livraison rapide de solutions sur mesure répondant aux besoins et aux exigences en évolution constante de nos clients : je crois fermement que cela va se traduire par la croissance et l'extension de la portée mondiale de PROSE »

L'opération devrait être finalisée au premier semestre 2022.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 22:35 et diffusé par :