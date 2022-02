L'innovateur des technologies financières, Streetbeat, lève 10 millions USD, dépasse les 35 000 clients en un mois sous sa version bêta, et 125 000 ordres de négociation dès la première semaine





Streetbeat, une application d'investissement et de négociation, gratuite pour les actions et les cryptomonnaies avec un marché exclusif de stratégies d'investissement professionnelles, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait bouclé un financement de démarrage, de 10 millions USD, mené par TTV Capital avec le soutien supplémentaire de plusieurs investisseurs parmi lesquels Seraph Group et AAF Management Ltd. Streetbeat, dont le portefeuille de clients augmente de 18 % chaque semaine, crée un marché de stratégies de négociation, qui procure à chaque utilisateur une liste personnalisée de recommandations basées sur ses intérêts et son profil de risque. À l'occasion du lancement de sa bêta de 30 jours, ce sont plus de 35 000 investisseurs qui se sont inscrits sur la plateforme.

« Chez TTV Capital, nous sommes ravis de nous associer à Streetbeat dans leur croissance à venir », confie Gardiner Garrard, cofondateur et associé directeur de TTV Capital. « La plateforme d'investissement autonome, nouvelle génération, de la société fait de la négociation manuelle un vestige du passé. Depuis fort longtemps, les investisseurs de détail voulaient accéder à la technologie et aux données qui favorisent les investisseurs professionnels ; un souhait réalisé puisque Streetbeat fournit désormais ces mêmes ressources dans une application mobile, facile d'emploi. Nous sommes vraiment ravis de travailler avec l'équipe talentueuse de la Société, pour introduire sur le marché une solution indispensable, à un moment idéal. »

Damián Scavo, fondateur et PDG de Streetbeat, précise, « Les courtiers d'aujourd'hui gagnent de l'argent chaque fois que l'utilisateur conclut une négociation, et non pas lorsqu'il gagne de l'argent. Les professionnels n'ont plus recours aux négociations manuelles depuis les années 1990, ou seulement lors de rares occasions. Un autre problème que nous constatons est la copie de négociations d'individus dépourvus de diligence raisonnable dans leurs stratégies, ou l'accès à des données exclusives. Or, ces problèmes sont résolus par Streetbeat. La plupart des investissements dans le monde de la négociation professionnelle sont automatiques et axés sur les données, et c'est ce que tout le monde mérite d'utiliser aujourd'hui. »

Streetbeat attire l'attention d'un public d'investissement plus large, grâce à sa combinaison de négociations en ligne, simples et de conseillers virtuels, qui exécutent des stratégies de négociation avancées, axées sur les données, qui seront fournies par des professionnels approuvés. La plateforme sera lancée avec deux stratégies, et déploiera des stratégies supplémentaires incluant les cryptomonnaies, les ETF, et plus encore. Streetbeat démocratise les stratégies axées sur les données, tout en comblant les écarts technologiques et informationnels qui existent entre l'investisseur lambda et Wall Street.

Streetbeat est fière d'être lauréate du programme d'accélération particulièrement convoité, StartX, classé n° 1 au niveau national, à l'issue d'un processus très sélectif impliquant les premiers 8 à 10 % d'entrepreneurs de Stanford et du monde entier, lesquels ne peuvent participer que par le biais d'une invitation adressée aux anciens élèves. StartX compte cinq fois plus de licornes que les lauréats de tous les programmes d'accélération, du même âge, et présente un taux de réussite de 92 % pour des startups qui continuent de se développer et prospérer, tout en bénéficiant d'un financement à hauteur de trois millions de dollars.

« Nous sommes très fiers de Damián et son équipe, et ravis de les compter dans notre communauté. Nous les soutenons pour qu'ils mènent la prochaine révolution financière », commente Joseph Huang, PDG de StartX.

Streetbeat bénéficie également de l'appui de plusieurs investisseurs providentiels de la communauté des Anciens élèves de Stanford.

« Chez AAF Management Ltd., nous sommes très heureux de soutenir Streetbeat dans leur mission visant à développer une plateforme d'investissement de pointe, répondant aux besoins des investisseurs de détails, avertis d'aujourd'hui », confie Omar Darwazah, directeur général et associé général, chez AAF Management Ltd. « La technologie de l'entreprise fournit les outils dont les investisseurs de détail ont besoin pour négocier de façon professionnelle sur les marchés financiers actuels, toujours plus complexes. L'équipe de Streetbeat est de classe mondiale, et nous avons hâte de nous joindre à leurs efforts en leur permettant d'introduire leurs technologies de négociation innovantes sur le marché. »

À propos de Streetbeat

Streetbeat est une société de technologies financières, axée sur la démocratisation et la démystification des investissements qu'elle cherche à rendre accessibles à tous. La technologie brevetée de Streetbeat a été conçue pour permettre aux gens de bénéficier du négoce algorithmique et de données précieuses souvent complexes à découvrir et déchiffrer, leur donnant ainsi les moyens de prendre le contrôle de leur avenir financier grâce à un processus d'intégration ne présentant aucune difficulté. La Société est privée et basée à Palo Alto. Streetbeat, LLC (« Streetbeat ») est un conseiller d'investissement inscrit auprès de la SEC. D'autres charges et frais peuvent s'appliquer ; de plus amples informations figurent dans leur grille de tarification.

