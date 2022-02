Enedym reçoit 2,4 millions de dollars de Technologies du développement durable Canada pour commercialiser et faire progresser la technologie des éoliennes à moteur pas à pas Ventium.





Enedym, Inc. (« Enedym »), l'entreprise technologique qui développe la nouvelle génération de moteurs à réluctance commutée (MRS), la propulsion électrique et les groupes motopropulseurs électrifiés, a annoncé aujourd'hui qu'elle recevait une contribution non remboursable de 2,4 millions de dollars de Technologies du développement durable Canada (« TDDC ») pour commercialiser et faire progresser sa technologie d'éoliennes à moteur pas à pas Ventium.

À l'aide de sa technologie unique d'éoliennes à moteur pas à pas, Ventium, dont le nom est issu de deux mots latins, vent (Ventus) et puissance (Imperium), augmente la fiabilité et l'efficacité des turbines éoliennes, et donc de la production d'énergie. Au fil du temps, la production accrue d'énergie éolienne remplacera la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, avec pour conséquence une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre. En outre, l'efficacité accrue des turbines éoliennes réduit le coût de l'énergie éolienne, et rend les investissements dans l'énergie éolienne propre plus attrayants.

L'Honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, a signalé : « Les entrepreneurs canadiens ont pris la tête dans le virage mondial vers une économie plus forte, plus verte et plus résiliente. Les investissements d'aujourd'hui permettront aux innovateurs en technologies propres de multiples secteurs de commercialiser leurs idées, ce qui aidera le Canada à respecter ses engagements climatiques de 2030 et à atteindre des émissions nettes nulles d'ici à 2050 et offrira donc un avenir plus durable à tous les Canadiens ».

Leah Lawrence, président et CEO de TDDC, a déclaré : « La technologie d'Enedym a le potentiel pour faire des éoliennes une source encore plus efficace d'électricité durable. TDDC est fière de soutenir les entrepreneurs canadiens, comme Enedym, qui ouvrent la voie à l'effort mondial de développement de solutions et stimulent l'innovation qui contribuera à un avenir plus vert et prospère ».

Le Dr Ali Emadi, fondateur, président et CEO d'Enedym, a signalé : « Nous tenons à remercier TDDC pour assurer son soutien continu à la progression et à la commercialisation de notre système d'éoliennes à moteur pas à pas de nouvelle génération Ventium. L'énergie éolienne est l'une des technologies d'énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide aujourd'hui, et Enedym pense qu'il s'agit d'un outil essentiel pour créer un avenir durable pour tous. Le système Ventium d'Enedym rend les éoliennes plus efficaces et plus abordables, et peut contribuer de manière significative à la résolution des problèmes liés aux changements climatiques. Grâce à notre partenariat avec TDDC, ainsi qu'au soutien de notre consortium de partenaires industriels, nous pouvons atteindre notre objectif collectif, qui consiste à ce que l'infrastructure éolienne puisse fonctionner de manière plus efficace, plus fiable et plus économique ».

Les partenaires du consortium d'Enedym favorisant le développement du système Ventium, qui s'ajoutent aux collaborations avec plusieurs des plus grands détenteurs et exploitants d'éoliennes au monde, comprennent :

Smartricity Inc. (Ballinafad, Ontario)

JFE Shoji Power Canada Inc. (Burlington, Ontario)

IEC Holden (Montréal, Québec)

WECS RENEWABLES (Palm Springs, Californie)

Innovative Thermal Solutions Inc. (Waterloo, Ontario)

EECOMobility (Hamilton, Ontario)

Michael Sonsogno, CEO de Smartricity, a signalé : « Les systèmes pas à pas sont l'un des plus grands problèmes de fiabilité des éoliennes, occasionnant des pannes régulières survenant à la fois sur le moteur et le convertisseur CC traditionnel. Smartricity est très excité à l'idée de joindre ses forces à celles d'Enedym pour commercialiser Ventium, car il répond directement à tous les aspects problématiques des systèmes pas à pas existants et les résout en utilisant la technologie SRM de pointe d'Enedym ».

À propos d'Enedym, Inc.

Enedym est une start-up technologique de l'Université McMaster. Le siège social de la société est situé dans le McMaster Innovation Park à Hamilton, Ontario, Canada. Enedym détient plus de 50 brevets, demandes de brevets en instance et inventions associées développées par le Dr Ali Emadi, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur les groupes motopropulseurs hybrides, et son groupe de recherche au McMaster Automotive Resource Centre (MARC) de l'Université McMaster. La vision d'Enedym est de réduire considérablement le coût des moteurs à propulsion électrique et de favoriser un nouveau paradigme dans le secteur des moteurs électriques grâce à de nouvelles technologies d'entraînement par moteur à réluctance commutée (SRM). Enedym a pour ambition de contribuer à sauver la planète, un marché du moteur électrique l'un après l'autre. Pour en savoir plus sur Enedym, veuillez consulter le site à l'adresse www.enedym.com et notre chaîne YouTube channel à l'adresse Enedym YouTube.

À propos de Technologies du développement durable Canada

TDDC soutient les entreprises qui tentent de faire des choses extraordinaires.

Du financement initial au soutien pédagogique et de l'apprentissage par les pairs à l'intégration au marché, TDDC s'investit pour aider les petites et moyennes entreprises à devenir des sociétés prospères offrant un emploi aux Canadiens d'un océan à l'autre. Les innovations financées par TDDC aident à résoudre certains des problèmes environnementaux les plus pressants de la planète : les changements climatiques, la régénération par l'économie circulaire et le bien-être des êtres humains dans les communautés où ils vivent et dans l'environnement naturel avec lequel ils interagissent. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sdtc.ca

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 21:00 et diffusé par :