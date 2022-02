Le Dr Wendell P. Davis rejoint Altasciences en qualité de vice-président de la division d'anatomie pathologique





Altasciences a annoncé aujourd'hui la désignation, prenant effet le 7 février 2022, du Dr Wendell P. Davis, docteur en médecine vétérinaire certifié par l'ACVP (Collège américain d'anatomie pathologique vétérinaire), au poste de vice-président de sa division d'anatomie pathologique.

Le Dr Davis est un professionnel du développement non clinique qui possède une très vaste expérience en anatomie pathologique toxicologique et dans l'établissement et la supervision de groupes pathologiques substantiels dans le secteur des biotechnologies et des ORC. C'est un dirigeant au talent reconnu, passionné par la découverte de capacités pathologiques et par la formation par mentorat des anatomopathologistes, des chercheurs et des scientifiques spécialisés dans les techniques de laboratoire.

En tant qu'anatomopathologiste spécialisé dans la recherche et pair examinateur, il est expérimenté dans l'étude des petites molécules, des agents biologiques, des oligonucléotides et d'une série de modalités thérapeutiques faisant intervenir l'ARN, administrés de différentes façons à un ensemble d'espèces utilisées dans le cadre d'essais précliniques, à la fois au service de la sélection précoce des candidats et des dépôts réglementaires.

Le Dr Davis continue également à être très actif dans le secteur en tant que membre de la Société d'anatomie pathologique toxicologique et membre certifié du Collège américain d'anatomie pathologique vétérinaire.

« Le bilan et l'expérience de supervision de Wendell en matière d'anatomopathologie, de recherche toxicologique et de pathologie toxicologique, ainsi que sa capacité à trouver des solutions aux problèmes complexes de pathologie toxicologique en font un nouveau membre exceptionnel de notre équipe, qui pourra apporter toutes ses connaissances spécialisées à nos clients », a déclaré Mike Broadhurst, directeur général des services précliniques chez Altasciences.

Altasciences a stratégiquement implanté ses laboratoires de recherche préclinique dans les villes américaines de Seattle, Scranton et Columbia. Forte de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des évaluations d'innocuité, Altasciences propose une gamme complète d'essais précliniques BPL et non BPL in vivo sur de nombreuses espèces afin d'étudier le profil d'innocuité des molécules de manière approfondie.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société proposant des solutions intégrées de mise au point de médicaments et offrant aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée des essais précliniques et de pharmacologie clinique, notamment en matière de formulation, de production et de services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences s'associe à des promoteurs pour faciliter la prise de décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement précoce de médicaments. Parmi les solutions intégrées et multiservices d'Altasciences figurent les tests de sécurité précliniques, la pharmacologie clinique et la validation de principe, la bioanalyse, la gestion de programme, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des promoteurs. Altasciences aide ceux-ci à mettre plus rapidement de meilleurs médicaments à la disposition de ceux qui en ont besoin.

