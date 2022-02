Semaine des enseignantes et des enseignants - Merci aux milliers d'enseignantes et d'enseignants entièrement engagés dans l'avenir des élèves





QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec et les centres de services scolaires unissent leur voix pour rendre hommage et saluer le travail remarquable des milliers d'enseignantes et d'enseignants qui se mobilisent avec beaucoup d'ingéniosité, jour après jour, afin d'assurer le bien-être et la réussite éducative de plus d'un million d'élèves. Sur le thème Entièrement engagés, la Semaine des enseignantes et des enseignants se déroule du 6 au 12 février.

« Les enseignantes et les enseignants exercent une profession des plus exigeantes. Leur travail est essentiel, puisqu'ils forment nos citoyens de demain. Ils sont à la base de l'édification de notre société. Ayant été moi-même enseignante, je sais qu'ils s'investissent quotidiennement pour développer le plein potentiel de leurs élèves par des pratiques éducatives qui enrichissent leur parcours scolaire, qui leur donnent le goût d'apprendre, de persévérer et de se dépasser, tout en étant à l'écoute de leurs particularités. À distance ou en personne, les enseignantes et les enseignants sont engagés envers leurs élèves et leurs parents. Que ce soit au primaire, au secondaire, en formation professionnelle ou à l'éducation des adultes, leur travail est admirable! Je profite de ce moment privilégié pour leur dire un énorme MERCI et leur manifester toute ma reconnaissance pour leur dévouement et la détermination dont ils font preuve tout au long de l'année afin d'assurer le bien-être et la réussite de leurs élèves » a tenu à souligner Mme Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

