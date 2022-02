CONVOI DE CAMIONNEURS - DÉCLARATION DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINABEG





WENDAKE, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador (APNQL) supporte la nation algonquine anishinabeg demandant le retrait immédiat du convoi de camionneurs du Parc de la Confédération (Ottawa). Celle-ci a indiqué que la nation algonquine anishninabeg n'a jamais donné sa permission aux manifestants de pratiquer des activités cérémoniales sur son territoire traditionnel non-cédé.

« Les peuples algonquins sont les Gardiens du Territoire depuis des temps immémoriaux. À ce titre, toute activité cérémoniale dans ce territoire doit être effectuée à la suite d'une consultation exhaustive menée auprès des chefs et des peuples de la nation algonquine anishninabeg. Il est bon de rappeler que la ville d'Ottawa, tout comme le Québec, sont des territoires autochtones non-cédés, les Premières Nations possèdent un titre aborigène et des droits ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution, le même document qui reconnaît notre droit à l'autonomie gouvernementale. Dans un contexte où l'appropriation culturelle soulève des préoccupations lesquelles font l'objet de positions fermes de la part des Premières Nations et des groupes autochtones reconnus de partout dans le monde, il n'y a pas plus malhonnête que de tromper le public de façon aussi flagrante en se donnant de fausse prétention ou permission », a affirmé Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

En terminant, l'APNQL souhaite un dénouement pacifique à cette manifestation et exige que les autorités policières fassent leur travail de manière à ce que la population d'Ottawa retrouve une vie sereine.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

