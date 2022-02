Colloque national de la FCPQ : valorisons la place des parents en éducation!





QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse d'inviter les parents et ses partenaires du milieu de l'éducation à son Colloque national, qui aura lieu le 28 mai 2022 en mode hybride à l'Hôtel Le Victorin de Victoriaville et en ligne. L'événement se déroulera sous la thématique « Le rôle des parents en éducation ».

« Les parents sont des partenaires incontournables dans le réseau scolaire. Le personnel des écoles, les élèves et les parents doivent évoluer dans un contexte de coopération et de respect mutuel. Ils ont tous un rôle à jouer dans la réussite. Lors de notre Colloque national, nous réfléchirons et échangerons sur la place et le rôle des parents à l'école. Cet événement est aussi l'occasion d'enfin se revoir en personne et de célébrer l'engagement parental! », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

En avant-midi, les participants assisteront notamment à un panel de jeunes qui portera sur leurs attentes envers leurs parents en lien avec leur réussite et leur développement personnel. Au cours de la journée, les participants prendront part à des ateliers axés sur la place des parents en éducation. Sur place, il sera possible d'échanger avec les différents partenaires dans le Salon des exposants. Pour terminer la journée, nous tiendrons une soirée reconnaissance afin de souligner l'implication des parents engagés dans les structures du milieu scolaire.

Pour en savoir plus sur cet événement et consulter la programmation complète, visitez notre site web. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

