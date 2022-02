Semaine des enseignantes et des enseignants - Pour réussir, ça prend des profs!





QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) accueille avec intérêt l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, concernant la création d'un Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Faite à l'occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants, cette annonce s'inscrit dans le déploiement du plan d'action sur la réussite en enseignement supérieur annoncé lors de la rentrée 2021.

« Comme l'a affirmé la ministre dans son communiqué, les profs sont "un facteur clé dans la réussite éducative des étudiantes et des étudiants qui bâtiront le Québec de demain". Nous sommes tout à fait en accord avec cette déclaration et nous nous attendons à ce que des moyens soient concrètement mis en place dans nos cégeps à cet effet. Une part trop importante des sommes accompagnant le plan d'action sur la réussite ne se traduit malheureusement pas par des ressources enseignantes supplémentaires qui permettraient de mieux accompagner les étudiantes et étudiants. Nous profitons donc de cette occasion pour demander au ministère de réviser les règles du régime budgétaire dans ce domaine pour la rentrée 2022 », de déclarer la présidente de la FEC-CSQ, Lucie Piché.

Un observatoire de la réussite bien accueilli..., mais attention aux solutions magiques!

La mise sur pied de l'Observatoire permettra de combler un vide en donnant accès à de l'information pertinente à toute la communauté collégiale et universitaire, les données sur la réussite en enseignement supérieur étant soit manquantes, soit difficiles à trouver. La diversification de la population étudiante nécessite effectivement de mieux comprendre les parcours scolaires des jeunes. La quantité de recherches sur les enjeux pédagogiques et les prescriptions qui les accompagnent donnent, quant à elles, parfois le vertige. À ce propos : « Il ne faudrait pas que les nouvelles pratiques souhaitées par la ministre ou celles qualifiées de "pratiques à impact élevé" mises de l'avant par la Fédération des cégeps ne deviennent des mantras vides de sens et, comme c'est trop souvent le cas, qu'elles accentuent d'autant la pression sur les enseignantes et les enseignants, qui s'investissent déjà énormément pour la réussite, particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire », de conclure Lucie Piché.

Rappelons ici que, dans son rapport sur la réussite au collégial, la Fédération des cégeps reconnaissait d'ailleurs elle-même « qu'il n'existe pas de recette magique ni d'explication univoque permettant d'identifier la ou les pratique(s) déterminante(s) » (p. 140). Dans ce même rapport, on note également l'importance de la collaboration dans les milieux pour instaurer une véritable culture de la réussite. Nous souhaitons donc que le nouvel observatoire s'inscrive dans cet état d'esprit.

Conférence à venir sur la réussite

Pour favoriser la réflexion sur ces questions, la FEC-CSQ recevra le chercheur Christian Maroy pour une conférence intitulée « Réussite et mode de gestion axée sur les résultats : un modèle efficace? », le vendredi 18 février prochain, à midi. Plus d'information ici >>

