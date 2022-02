Empire lancera le service de commande en ligne et de livraison d'épicerie Voilà en Colombie-Britannique





STELLARTON, NS, le 7 févr. 2022 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui que son quatrième centre de traitement des commandes électroniques (« CTC ») sera situé à Delta, en Colombie-Britannique.

Voilà lancera son service de livraison à domicile de produits d'épicerie en ligne pour les clients en Colombie-Britannique en 2025. Le CTC bénéficiera d'une nouvelle technologie annoncée par Ocado. Elle offrira une plus grande efficacité, et son empreinte environnementale et carbone est plus légère. À titre d'exemple, les robots de nouvelle génération sont cinq fois plus légers et nécessitent moins d'énergie et de puissance pour atteindre le même rendement que les précédents. Ocado a également annoncé une gamme d'innovations qu'Empire pourra envisager dans le cadre de l'automatisation et de l'amélioration de l'efficacité des centres de traitement des commandes.

« Le modèle central d'exécution des commandes et de livraison à domicile d'Ocado s'avère le plus efficace sur le marché et offre la meilleure expérience client, précise Sarah Joyce, vice-présidente, commerce électronique, Empire. Les innovations récentes d'Ocado le rendent encore plus efficace et durable, tant pour notre entreprise que pour la planète. Leur engagement envers l'innovation continue est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de nous associer avec eux. Avec des centres de traitement des commandes en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, nous rejoindrons 75 % des ménages canadiens pour atteindre environ 90 % des dépenses en épicerie en ligne. Nous croyons fermement que l'exécution centrale des commandes est la solution la plus rentable à grande échelle et que Voilà deviendra le principal détaillant d'épicerie en ligne au Canada. »

La Société louera les installations de Beedie, un promoteur industriel tiers situé dans l'Ouest canadien, qui construira l'emplacement selon les spécifications d'Empire.

Renseignements prospectifs

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à mettre en contexte la situation financière de la Société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative.

Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

Les attentes de la Société à l'égard du délai d'achèvement du quatrième centre de traitement des commandes en Colombie-Britannique qui pourrait être touché par les difficultés d'approvisionnement en matériaux et en équipement, les calendriers de délivrance des permis et de construction et le rendement des entrepreneurs en construction.

En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2021 de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions indiquées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude. Les lecteurs sont avisés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces renseignements. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document reflètent les attentes actuelles de la Société, sous réserve de modifications. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui pourraient être diffusés par la Société ou au nom de celle-ci, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 28,9 milliards de dollars et à des actifs d'environ 16 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 134 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société ( www.empireco.ca ) ou sur SEDAR ( www.sedar.com ).

