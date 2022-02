Le Bureau de l'écran des noirs publie «?Être vu?» sur la création d'un contenu authentique et inclusif dans l'industrie cinématographique canadienne





Le rapport «?Être vu?» fournit des directives claires pour améliorer la représentation des personnes noires, de couleur, 2SLGBTQIA+ ou handicapées.

TORONTO, le 7 févr. 2022 /CNW/ - Bureau de l'écran des noirs (BÉN) a publié son rapport très attendu «?Être vu : Directives pour un contenu authentique et inclusif?». Le rapport révèle comment les industries cinématographiques canadiennes ne parviennent pas à représenter les personnes issues des communautés noires, de couleur, 2SLGBTQIA+ et handicapées, et fournit également des directives claires aux chefs de l'industrie afin d'impliquer de manière significative ces groupes sous-représentés. Le rapport, ses directives et d'autres outils de soutien pour les professionnels de l'industrie sont disponibles sur www.etrevu.ca .

«?Le BÉN s'est formé en sachant que la sous-représentation de la communauté noire est un problème important dans les industries cinématographiques du Canada?», déclare Joan Jenkinson, directrice générale du BÉN. «?Grâce à "Être vu", nous comprenons mieux la portée et l'impact de ce problème pour divers groupes marginalisés. Nous savons que de nombreuses interventions structurelles sont nécessaires pour démanteler les pratiques enracinées?; "Être vu" est l'une de ces interventions, offrant des mesures pratiques et immédiates que les producteurs/trices, les créateurs/trices, les diffuseurs, les bailleurs de fonds et autres peuvent prendre pour créer des occasions équitables, produire un contenu authentique et atteindre des publics inexploités qui ne se voient pas reflétés dans le cinéma, la télévision et les médias numériques canadiens.?»

Grâce au financement initial de Téléfilm Canada et au soutien supplémentaire de CBC/Radio-Canada, du Fonds Bell, d'OUTtv, d'Ontario Creates, du Fonds Shaw-Rocket, de REEL Canada et de Creative BC, le BÉN a mené des consultations en anglais et en français auprès de plus de 400 travailleurs de l'industrie et membres du public, adultes et enfants, qui s'identifient comme personnes noires, de couleur, 2SLGBTQIA+ et/ou handicapées. Les participants ont donné leur avis sur la représentation de leur communauté à l'écran et en coulisses, à tous les niveaux du processus de production. Leurs points de vue, dont beaucoup sont directement cités dans le rapport, ont inspiré les 52 directives d'«?Être vu?» et constituent une feuille de route pour l'équité dans l'industrie.

« Des études comme « Être vu » sont essentielles pour aider à identifier les priorités et les défis afin de mieux soutenir les créateurs et les créatrices noir.e.s ainsi que les auditoires noirs», a déclaré Cathy Wong, vice-présidente, Équité, diversité et inclusion et Langues officielles. « Ce travail important permet de faire un pas de plus vers la promotion d'une industrie cinématographique qui présente des oeuvres plus authentiques et représentatives au Canada. »

Le rapport publié aujourd'hui est le premier de six rapports «?Être vu?» que le BÉN publiera pour soutenir l'industrie. Il met en lumière des thèmes communs tels que les représentations unidimensionnelles à l'écran, l'importance d'une distribution des rôles authentique, l'intersectionnalité des identités, les défis régionaux et l'impact d'une représentation faible ou manquante sur les publics canadiens.

«?Les participants à nos conversations ont été extrêmement ouverts et réfléchis sur leurs expériences en tant que membres de groupes sous-représentés travaillant dans le cinéma, la télévision et les médias numériques et en tant que consommateurs de divertissement canadien?», explique Kelly Lynne Ashton, chercheuse principale du projet «?Être vu?». «?Ils étaient passionnés par le besoin de changement et ont partagé des idées claires sur la façon dont les créateurs de l'industrie peuvent travailler avec des communautés autres que la leur, dépeindre un contenu culturellement adapté, identifier quand une histoire leur appartient et quand elle ne leur appartient pas, et créer un contenu qui évite les stéréotypes.?»

Les rapports «?Être vu?» ultérieurs examineront plus en profondeur les expériences et les attentes uniques de groupes sous-représentés particuliers : la représentation dans les médias pour enfants (février)?; les personnes noires (mars 2022)?; les personnes de couleur (avril)?; les personnes 2SLGBTQIA+ (mai)?; et les personnes handicapées (mai). Chaque rapport comprendra des directives précises pour améliorer la représentation authentique de et par ses membres.

Il y a une demande croissante pour que les industries de l'écran du Canada se restructurent afin d'offrir des occasions équitables aux personnes de toutes origines et identités, afin que tous les Canadiens se voient reflétés dans le contenu canadien. «?Être vu?» est l'une des nombreuses initiatives du BÉN pour soutenir la décolonisation des industries de l'écran du Canada et la construction d'un nouveau système dans lequel tous les créateurs peuvent faire leur meilleur travail et réaliser leur plein potentiel.

Pour télécharger «?Être vu : Directives pour un contenu authentique et inclusif?», visitez le site www.etrevu.ca .

