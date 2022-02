Thermo Fisher Scientific lance une solution de test PCR environnemental rapide qui détecte les agents pathogènes du SRAS-CoV-2 dans l'air.





Thermo Fisher Scientific Inc., a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau test environnemental rapide pour lutter contre la COVID-19. Le test Thermo-Scientific Renvo Rapid PCR est la toute dernière solution du portefeuille de produits de la société pour le contrôle des pathogènes dans l'air. Le test Renvo Rapid PCR est réalisé à base d'échantillons d'air collectés par le système de contrôle de la qualité de l'air de la société, l' échantillonneur Thermo Scientific AerosolSense.

Le test Renvo Rapid PCR est conçu pour le contrôle environnemental uniquement, plutôt qu'à des fins de diagnostic, dans des locaux communautaires comme les écoles, les entreprises, les établissements de santé, les édifices gouvernementaux et autres lieux publics. Cette solution facile à utiliser permet une détection rapide et très précise des agents pathogènes du SRAS-CoV-2 grâce à l'échantillonnage de l'air intérieur, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des tests de dépistage du SRAS-CoV-2 sur des échantillons d'air sur place, sans avoir à suivre une formation spécialisée ou à faire analyser des échantillons dans un laboratoire.

Le système utilise la technologie brevetée Oscar PCR pour diminuer les périodes de thermocyclage et fournir des résultats d'échantillons d'air SARS-CoV-2 sur site en seulement 30 minutes, ce qui représente une nette amélioration par rapport au délai d'exécution de 4 à 24 heures disponible jusqu'alors avec le service de test AerosolSense Sampler. Ce temps de réponse accéléré permet une prise de décision rapide et une consolidation des stratégies d'atténuation des risques des sites et installations communautaires.

« Alors que le monde apprend à vivre avec la COVID-19 et s'adapte à la dynamique des nouvelles variantes qui évolue rapidement, il faut clairement renforcer le contrôle et les tests de la qualité de l'air intérieur », a déclaré Siqi Tan, vice-président et directeur général du contrôle de l'environnement et des processus chez Thermo Fisher. « Pour les installations qui disposent déjà de nos échantillonneurs AerosolSense, le test Renvo Rapid PCR peut être utilisé comme un accessoire pour renforcer leurs processus de test. La puissante combinaison de l'échantillonneur AerosolSense et du test Renvo Rapid PCR offre une plus grande tranquillité d'esprit avec un contrôle environnemental rapide et très précis du SRAS-CoV-2 ».

Le test PCR rapide Renvo est le petit dernier de la réponse globale de Thermo Fisher à la COVID-19, qui comprend d'autres solutions de test PCR, la recherche virale et épidémiologique, le développement de vaccins et des produits de laboratoire.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.thermofisher.com/renvo.

À propos de Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service de la science, et affiche un chiffre d'affaires annuel d'environ 40 milliards de dollars. Notre mission est de permettre à nos clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Que nos clients accélèrent la recherche dans le domaine des sciences de la vie, trouvent des solutions à des problèmes analytiques complexes, augmentent la productivité de leurs laboratoires, améliorent la santé des patients grâce à des diagnostics ou développent et fabriquent des traitements qui changent la vie, nous sommes là pour les aider. Notre équipe mondiale offre une combinaison inégalée de technologies innovantes, de commodité d'achat et de services pharmaceutiques grâce à nos marques leaders du secteur, notamment Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon et PPD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.thermofisher.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

