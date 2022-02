Communiqué du Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation du système de santé (RQMDSS) sur le Projet de Loi 11 (PL11)





MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Fort de ses 820 membres et ses 800 000 supporteurs de municipalités partout en province, le RQMDSS souhaite partager son mémoire sur le PL11 ainsi que sa vision de la refondation du système de santé avec le public.

Le RQMDSS est d'avis que toute « refondation » du système de santé doit s'appuyer sur l'expérience de terrain des usagers, des professionnels de la santé et des gestionnaires, pour que les changements proposés fassent réellement une différence dans la qualité des soins et la santé des québécois.es.

Des propositions de surface non structurantes et sectorielles telles les propositions du PL11 ne permettront pas de transformer le système de santé et n'auront pour effet que d'accaparer les énergies tant requises pour une véritable refondation.

L'obligation d'inscrire uniquement les patients inscrits au Guichet d'accès aux médecins de famille (GAMF) est une entorse à l'autonomie professionnelle du médecin de famille et prive le patient d'être suivi par le médecin de sa famille.

Il est primordial de réparer les dysfonctionnements majeurs que la réforme de 2015 a créés et qui sont largement responsables de l'incapacité actuelle du réseau à répondre à la crise sanitaire. L'hypercentralisation du système de santé explique les résultats catastrophiques du Québec en termes de capacité hospitalière et de morts dues à la pandémie.

Pour atteindre son objectif, la refondation du système de santé doit effectuer une rupture avec l'ère Barrette autant dans la forme que dans le fond. Elle doit clairement orienter le réseau vers la décentralisation de la gestion et de l'offre de soins au lieu de poursuivre son élan actuel basé sur la verticalité et le mur à mur. Les équipes de terrain sont les mieux outillées pour déterminer les actions requises afin d'être en adéquation avec les besoins de la population locale. Les données requises sont déjà disponibles et un projet de loi tel le projet de loi 11 n'apportera aucune valeur ajoutée sinon de démotiver les troupes et stigmatiser les médecins de famille.

La collaboration interprofessionnelle et la mise à profit de l'esprit d'initiative de l'ensemble des forces locales est à prioriser. Les acteurs de tous les horizons sur l'échiquier de la santé le disent. Il est temps de les écouter.

Lien pour le mémoire :

https://www.rqmdss.com/_files/ugd/209bbb_4a334a0fc3234263af481f454363436d.pdf

SOURCE RQMDSS

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 16:09 et diffusé par :