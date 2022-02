SoumissionRenovation.ca offre une garantie pour les travaux de rénovation jusqu'à 20 000$





MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Au Québec, les clients de la plateforme web SoumissionRenovation.ca sont désormais couverts par une garantie allant jusqu'à 20 000$ en cas de problème avec l'entrepreneur référé lors de la mise en relation.

L'exécution de travaux de rénovation sur une maison représente un investissement financier majeur pour les propriétaires. De ce fait, leur réalisation inadéquate suite à un malentendu ou de résultats inattendus peut s'avérer être un véritable cauchemar.

"On veut que les clients reprennent confiance auprès des entrepreneurs en rénovation. C'est dommage parce que c'est une minorité d'entrepreneurs qui gâche la réputation des autres entrepreneurs. Quand on parle aux entrepreneurs, ils sont fiers de montrer leurs travaux et veulent rendre les clients contents. Avec la garantie et notre service, on est capable de faire un pas dans la bonne direction pour aider les consommateurs et les entrepreneurs à se refaire confiance." Michel Jodoin, Fondateur de SoumissionRenovation.ca

C'est donc dans le but d'offrir une meilleure protection à ses clients que SoumissionRenovation.ca propose désormais cette garantie en cas de:

travaux non exécutés avec des acomptes versés,

travaux débutés et non terminés,

vices et malfaçons découverts après la fin des travaux,

frais de justice ainsi que les frais d'intérêts prévus au jugement.

Qu'est-ce la garantie de SoumissionRenovation.ca?

En plus des droits accordés en fonction du Code civil du Québec,la garantie de SoumissionRénovation.ca ouvre le droit à un montant de remboursement allant jusqu'à 20 000$ par client. La garantie s'applique pour tous les projets déposés depuis le 1er janvier 2022.

"Je cherchais une façon de rassurer les clients par rapport à nos entrepreneurs et j'ai réalisé que la meilleure façon de les rassurer, c'était tout simplement de leur dire qu'on est prêt à mettre nous-même de l'argent si les travaux se passent mal."

Michel Jodoin, Fondateur de SoumissionRenovation.ca

Pour bénéficier de la garantie :

Le client doit résider au Québec

Le contrat doit être donné au Québec

Les travaux doivent être réalisés au Québec

Travaux effectués par un entrepreneur référé par SoumissionsRenovation.ca

À propos de SoumissionRenovation.ca

SoumissionRenovation.ca est une plateforme web de mise en relation entre des propriétaires résidentiels ou commerciaux et des entrepreneurs vérifiés. Présente au Québec depuis 2014 et plus récemment en Ontario, l'entreprise a contribué à la réalisation de près de 363 000 projets de rénovation et compte 9200 entrepreneurs dans son réseau.

De l'aménagement paysager aux travaux de rénovation/construction de salle de bain en passant par la plomberie, SoumissionRenovation.ca propose plus d'une vingtaine de services aux particuliers qui souhaitent trouver un entrepreneur vérifié, qualifié et sérieux pour leurs travaux de rénovation.

Après avoir renseigné les détails sur leur projet dans le formulaire du site web, un ou plusieurs entrepreneurs prévérifiés par l'équipe de SoumissionRenovation.ca et correspondant à leur demande sont référés aux clients. La mise en relation avec les entrepreneurs est entièrement gratuite pour le client puisque les frais de fonctionnement de l'entreprise sont absorbés par les entrepreneurs qui paient un montant unique représentant souvent moins de 0.5% de la valeur du mandat.

Pour plus d'informations, consulter www.soumissionrenovation.ca

En bref:

SoumissionRenovation.ca offre une garantie sans frais allant jusqu'à 20000$ par client pour des travaux de rénovation réalisés au Québec.

La garantie couvre les situations suivantes:

SoumissionRenovation.ca en bref

Entreprise fondée en 2014 par Michel Jodoin

30 employés

Une mise en relation jusqu'à 3 entrepreneurs par projet

Plus importante plateforme qui réunit les consommateurs et les entrepreneurs au Québec

Plus de 100 000 clients ont déposé un projet de rénovation en 2021

Valeur estimée totale des projets en 2021: 1,2 milliard

9200 entrepreneurs vérifiés à travers le Canada

Plus de 1 000 articles pour aider les consommateurs à mieux s'y retrouver pour le choix des matériaux, budgéter leurs travaux et s'inspirer.

