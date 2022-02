Déclaration des ministres Blair, LeBlanc, Fortier, Mendicino et Alghabra





OTTAWA, ON, le 7 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, ont fait la déclaration suivante sur la situation à Ottawa :

« Au cours de la fin de semaine, nombreuses manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Dans l'ensemble, elles ont été pacifiques et légales. Cela est grâce aux police locales qui ont veillé à ce que la loi soit appliquée de manière rigoureuse et équitable, ainsi qu'aux résidents et aux entreprises qui ont fait preuve de patience et de compréhension.

Pourtant, les blocages en cours dans le centre-ville d'Ottawa restent une exception alarmante. Les Ottaviens ont dû subir d'importantes perturbations dans leurs quotidiens, sans parler du vandalisme, du harcèlement et des manifestations de haine et de violence. Cette situation est inacceptable. Peu importe à quel point une petite minorité pense se tenir au-dessus des mesures de santé publique, elle n'est pas au-dessus de la loi.

Depuis le début, le gouvernement fédéral a été là pour soutenir la ville d'Ottawa et le Service de police d'Ottawa. Cela a commencé par la coordination et le soutien logistique avant l'arrivée du convoi à Ottawa. Au cours des dix derniers jours, les ministres Mendicino, Blair, Alghabra, LeBlanc, Fortier et d'autres ont été en contact étroit avec le maire Watson, ainsi qu'avec un grand nombre d'autres représentants municipaux et provinciaux, afin d'entendre directement ce dont ils ont besoin et y répondre en conséquence.

Le ministre Alghabra rencontrera également son homologue ontarien sous peu et lui demandera de collaborer avec les compagnies d'assurance pour étudier les conséquences des camions stationnés illégalement dans les rues d'Ottawa.

Comme dans toute ville canadienne, l'administration municipale et la police locale dirigent la gestion de la situation, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial les soutenant et offrant leur aide sur demande. Si les gouvernements rédigent les lois, la police les applique et les décisions opérationnelles sont prises par la police, indépendamment du gouvernement.

Afin d'assurer une coopération étroite et continue entre tous les niveaux de gouvernement et d'officialiser les discussions déjà en cours, nous convoquons une table avec les partenaires fédéraux et municipaux concernés pour renforcer davantage notre réponse à cette situation.

Au fur et à mesure que la situation a évoluée, la GRC a approuvé les demandes successives de la ville et du SPO pour des ressources supplémentaires. Il s'agit notamment d'une demande d'agents additionnels jeudi dernier et d'une autre au cours de la fin de semaine. La GRC a mobilisé ses ressources et au total, près de 300 agents de la GRC sont sous le commandement du SPO - ainsi que des troupes de police tactique, des équipes conjointes de renseignement et d'opérations et des équipes de liaison communautaire. La GRC reste en contact étroit avec le SPO et se tient prête à fournir une assistance supplémentaire.

Les Canadiens ont le droit de se sentir en sécurité dans leurs communautés. La pandémie et les restrictions ne dureront pas éternellement - nous nous sommes rendus jusqu'ici en nous serrant les coudes, en veillant les uns sur les autres et en faisant ce qu'il faut pour sauver des vies. Nous savons que les vaccins sont sûrs, efficaces et sauvent des vies. Ils constituent le meilleur moyen de se protéger mutuellement et, surtout, de sortir de la pandémie. Les Canadiens sont d'accord - c'est pourquoi nous sommes parmi les pays les plus vaccinés au monde.

Le gouvernement fédéral continuera à faire le travail pour lequel les Canadiens nous ont élus : protéger leur santé et leur sécurité en s'appuyant sur la science et l'évidence. Nous continuerons à soutenir la ville et le SPO en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin pour résoudre la situation actuelle le plus rapidement possible. »

