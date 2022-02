Le Service d'évaluation et d'analyse d'assurance santé sud-coréen (HIRA) déploie les efforts de coopération au niveau international en vue de la mise en place de la couverture sanitaire universelle pour tous





Le Service d'évaluation et d'analyse d'assurance santé sud-coréen (Health Insurance Review and Assessment Service of Korea, HIRA) est un organisme public créé dans le but d'examiner les demandes de prestations de l'assurance maladie au niveau national, et d'évaluer la qualité des services médicaux pour une meilleure santé publique et un meilleur système de sécurité sociale en Corée. Sur la base de son expertise médicale et de ses capacités de déploiement de produits de pointe dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), l'HIRA travaille en étroite collaboration avec un certain nombre d'organismes internationaux en vue de la réalisation d'un système universel de soins de santé (Universal Health Coverage, UHC) pour tous.

En 2021, le ministère de la Santé et du Bien-être sud-coréen (Ministry of Health and Welfare of Korea, MoHW) et l'HIRA ont lancé le projet intitulé « K-Health International Cooperation Strategy » afin de renforcer la collaboration avec les secteurs de la santé au sein de la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). L'HIRA et le MoHW ont mené conjointement une étude de faisabilité sur le système d'alerte et de réponse aux maladies transmissibles, sous le nom de « Mise en place d'un système de réponse aux maladies transmissibles au sein de dix pays de l'ASEAN (Establishment of infectious disease response system in 10 ASEAN countries). »

Les pays partenaires prioritaires, notamment le Royaume du Cambodge et les Philippines, sont sélectionnés en fonction des résultats. En tant que tel, le service de consultation sera lancé en 2022 pour développer et construire des systèmes intégrés dans le domaine des TIC dans les pays partenaires.

En outre, l'HIRA a été reconnu pour ses « achats stratégiques en vue d'une assurance maladie nationale durable (Strategic Purchasing for Sustainable National Health Insurance) » et désigné comme un Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour quatre ans.

En tant qu'institution, les Centres collaborateurs de l'OMS font partie d'un réseau international de collaboration mis en place par l'OMS aux niveaux (multi)national, (inter)régional et mondial. Dès sa désignation, l'HIRA a commencé à se préparer en vue de l'établissement de programmes de création de capacités et de cours de formation internationaux en partenariat avec l'OMS.

Le directeur exécutif de l'HIRA, Sun Min Kim, a déclaré : « L'HIRA va continuer à collaborer afin de créer un système de réponse aux maladies transmissibles pour les pays de l'ASEAN. La désignation du Centre collaborateur de l'OMS va être l'occasion pour l'HIRA de partager le programme national d'assurance maladie sud-coréen et excellent système intégré dans le domaine des TIC avec la communauté mondiale, et renforcer la coopération internationale. »

Pour de plus amples renseignements sur l'HIRA, veuillez consulter le site Internet (www.hira.or.kr/eng/).

