DÉCLARATION CONCERNANT LA FERMETURE EN COURS DU CF RIDEAU CENTRE

OTTAWA, ON, le 7 févr. 2022 /CNW/ - CF Rideau Centre est fermé depuis le samedi 29 janvier 2022 en raison d'enjeux de sécurité publique liés aux manifestations autour de la Colline du Parlement.

Depuis le début de cette situation, nous maintenons un dialogue continu avec les responsables de la Ville d'Ottawa et le Service de police d'Ottawa. Au cours de cette période et à compter du dimanche 6 février, Cadillac Fairview a été informée que les autorités ne peuvent fournir aucune garantie qu'il est sécuritaire de rouvrir ou que le service de police serait en mesure d'aider notre personnel de sécurité à maintenir l'ordre public et la sécurité à l'intérieur et autour CF Rideau Centre.

Par conséquent, le CF Rideau Centre demeure fermé et les conditions de réouverture seront évaluées quotidiennement en collaboration avec nos partenaires communautaires.

Bien que notre principale préoccupation commune demeure la sécurité publique et la sécurité de ceux qui travaillent à CF Rideau Centre, nous sommes de plus en plus préoccupés par l'impact économique et le fardeau financier pour des milliers d'employés et les 175 entreprises qui opèrent à CF Rideau Centre.

La fermeture continue d'un espace communautaire important, la perte de revenus d'emploi et l'impact financier sur nos clients sont déchirants compte tenu de tous les souffrances et sacrifices partagés pendant la pandémie.

La situation au centre-ville d'Ottawa est intenable et nous appelons tous les paliers de gouvernement à collaborer pour trouver une solution.

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est une société qui a des visées internationales et qui investit dans l'immobilier en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre. Détenue entièrement par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, CF gère plus de 35 milliards de dollars d'actifs dans les Amériques et au Royaume-Uni, et projette une expansion en Europe et en Asie.

À l'échelle internationale, CF investit dans des collectivités avec des partenaires dont elle partage les vues, notamment Stanhope au Royaume-Uni, Lincoln Property Company aux États-Unis et Multiplan au Brésil. Le portefeuille canadien de l'entreprise comprend 69 propriétés importantes, dont le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive sur les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable - sa raison d'être est de transformer les communautés pour un vibrant avenir. Apprenez-en davantage sur cadillacfairview.com et suivez CF sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

