Grand chantier pour les familles - 633 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance octroyées en un temps record dans la région de Montréal





QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de l'annonce du Grand chantier pour les familles, et toujours dans l'objectif de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance le plus rapidement possible, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a annoncé l'octroi de 13 974 places, soit une grande partie des 17 000 places prévues dans le cadre du Grand chantier pour les familles lancé en octobre dernier. La ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, se réjouit de la création de 633 nouvelles places en services de garde éducatifs à l'enfance dans la région dans région de Montréal, dont 188 sur le territoire de l'est de Montréal, d'ici 2025.

Cette annonce survient trois mois après le lancement de l'appel de projets en continu. C'est la première fois que le gouvernement octroie autant de places aussi rapidement, ce qui démontre la volonté ferme de répondre aux besoins des familles.

Cet appel de projets est le plus ambitieux depuis la création du réseau et, pour la première fois, le gouvernement du Québec s'est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d'ici mars 2025 et que celles-ci soient accessibles le plus rapidement possible. D'ailleurs, le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance s'est aussi grandement impliqué dans cet engagement. En effet, la mobilisation a été sans précédent, par le dépôt de 1 204 projets pour un total de 62 875 places.

Rappelons que, cette nouvelle approche propose un délai nettement plus efficace en comparaison de la précédente. Concrètement, cela signifie que le délai pour l'octroi de nouvelles places est passé de plus de 10 mois à maintenant 60 jours.

Une liste de tous les projets maintenant en ligne

À partir d'aujourd'hui, l'ensemble des familles du Québec aura accès à toutes les informations concernant le développement de nouveaux projets de services de garde éducatifs à l'enfance sur leur territoire. En effet, désormais le ministère de la Famille rendra public un tableau de l'ensemble des projets de places subventionnées en cours de développement au Québec. Il sera notamment possible d'y voir à quelle date les places prévoient être disponibles aux familles.

Citations :

« Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'annoncer l'octroi de 13 974 places à des CPE et à des garderies qui devront les concrétiser pour les familles du Québec. C'est le début du Grand chantier pour les familles que j'ai annoncé en octobre. C'est un bel exemple des résultats concrets auxquels nous souhaitons arriver pour répondre aux besoins de toutes les familles du Québec au cours des prochains mois et années. En plus d'être l'appel de projets le plus ambitieux depuis la création du réseau il y a 25 ans, il est aussi le plus rapide grâce au dévouement et aux efforts soutenus des employés du Ministère. Je tiens à remercier tous les CPE et les garderies sur le terrain qui ont répondu à mon appel le 21 octobre dernier. On doit tous ensemble mettre les efforts nécessaires pour le bien des familles du Québec, et je remercie tous nos partenaires du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, notamment l'AQCPE pour tout le travail effectué. On est en train de se donner les bons outils pour être plus efficaces et mieux développer notre réseau, et notre travail porte fruit, j'en suis vraiment fier. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je suis vraiment contente de constater que le plan d'action mis en place par mon collègue pour compléter notre réseau des services de garde éducatifs à l'enfance est une réussite. Dans les derniers mois, j'ai rencontré plusieurs parents qui m'ont fait part de leur difficulté de trouver une place dans la région métropolitaine, et je sais que c'est le cas pour plusieurs autres de mes collègues partout au Québec. Notre gouvernement pose des actions significatives pour permettre au plus grand nombre de tout-petits, ainsi qu'aux parents qui le souhaitent d'avoir accès à notre réseau! L'amélioration de la qualité de vie des Montréalais.es demeure une priorité à laquelle je me suis engagée. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« L'annonce de mon collègue, le ministre de la Famille me rend très heureux, car le plan d'action annoncé permettra à plusieurs familles d'obtenir plus rapidement et plus facilement des places au sein des services de garde éducatifs du Québec. La famille et l'éducation sont deux enjeux qui sont très importants pour moi et je suis fier de faire partie du premier gouvernement qui offre autant de place aussi rapidement. Cela démontre la priorité étant accordée par notre gouvernement à l'attention des besoins des familles québécoises. L'éducation est une solution à plusieurs enjeux dans notre société et cela débute à un très jeune âge, alors je suis convaincu que cette annonce amènera le Québec à être une nation plus enrichie. »

Richard Campeau, député de Bourget

Faits saillants :

Ainsi, avec les 19 000 places déjà en voie d'être créées, l'appel de projets en continu pour 17 000 places et l'appel de projets autochtones pour l'octroi de 1 000 places lancés cet automne, ce sont 37 000 nouvelles places qui seront créées pour les familles du Québec d'ici 2024-2025.

Le portail pour déposer une demande de places subventionnées ayant été mis en ligne le 25 octobre 2021, les premières places ont donc été octroyées environ 60 jours après le début de l'opération.

Les modalités et les critères d'admissibilité de l'appel de projets en continu sont appelés à évoluer dans le temps. Ce sera notamment le cas pour les territoires visés. Des mises à jour sont effectuées régulièrement sur le site Web du Ministère.

Les territoires visés par l'appel de projets en continu seront fermés lorsque l'équilibre sera atteint. À l'inverse, un territoire non visé par l'appel de projets parce qu'il est en équilibre pourrait, si sa situation évolue, être ajouté à la liste des territoires visés.

L'entente qui vient d'être conclue entre le ministère de la Famille et AQCPE vise essentiellement à mandater l'Association pour coordonner la réalisation du projet d'installations de CPE dans des installations préfabriquées. Chaque CPE demeurera autonome dans la réalisation de son projet, mais mandatera l'AQCPE afin qu'elle assure la coordination, le suivi et la livraison de son installation préfabriquée. Trois styles de plans modèles seront conçus et proposés aux CPE : contemporain, classique et champêtre. Ces plans modèles seront proposés en deux déclinaisons : 1 étage et 2 étages. Le choix du plan sera guidé par les préférences et les besoins du CPE ainsi que par les normes de la municipalité. Présenté en trois dimensions, le plan choisi par le CPE sera ajusté selon les choix de matériaux et de couleurs lui permettant de visualiser le produit fini confirmant ainsi ses choix. L'AQCPE lancera sous peu un appel d'offres public pour la phase de conception des plans.

Liens connexes :

Pour obtenir davantage d'informations sur le Grand chantier pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et sur le projet de loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/grand-chantier-familles/Pages/index.aspx.

Les documents relatifs à l'appel de projets en continu sont disponibles dans le site Web du Ministère à l'adresse suivante : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/appels-de-projets/Pages/appel-de-projets-en-continu.aspx.

Pour consulter la liste de l'ensemble des projets en cours de réalisation sur tout le territoire du Québec, et la date prévue de mise sous permis, visiter notre site à cette adresse : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/Pages/index.aspx.

Pour connaître la liste détaillée des projets retenus dans le cadre de cet appel de projets en continu, par région et territoire visé : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/appels-de-projets/Pages/appel-de-projets-en-continu.aspx. Cette liste sera mise à jour régulièrement pour que tous puissent voir l'évolution des projets.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 15:21 et diffusé par :