L'étude réalisée par Agendia démontre que les tests MammaPrint® et BluePrint® saisissent le spectre complet de la biologie du cancer du sein précoce, offrant ainsi une possibilité de traitement fortement individualisé

Agendia, Inc., une société au stade commercial axée sur l'optimisation de la prise de décision qui fournit aux médecins des solutions de diagnostic et d'information de nouvelle génération pouvant être utilisées pour contribuer à améliorer les résultats des patientes atteints d'un cancer du sein dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui la publication de nouvelles données dans la revueGenes, Chromosomes and Cancer (Genes) . Ces données montrent que les signatures d'expression des gènes des tests MammaPrint® et BluePrint® représentent et saisissent l'intégralité des 10 caractéristiques originelles du cancer (HoC), reconnues comme étant les capacités biologiques acquises au cours du développement multiétape du cancer chez l'humain, tel que définies par Hanahan and Weinberg.1,2

Des données précédentes ont démontré l'association des 70 gènes de MammaPrint et des six caractéristiques originelles du cancer (HoC) initiales, soit les caractéristiques acquises lors du développement multiétape des cellules cancéreuses, qui leur permettent de survivre, de proliférer, de se diffuser et de métastaser. 3 Dans le cadre de la mise à jour de l'annotation des gènes des tests MammaPrint et BluePrint se rapportant aux caractéristiques originelles du cancer établies ultérieurement, les données publiées dans la revueGenes soulignent que la pertinence biologique et la nature exhaustive de la signature de MammaPrint dépassent les gènes responsables de la prolifération de la tumeur.

"Cette étude ouvre en outre la voie à de nouvelles perspectives, selon lesquelles les tests MammaPrint et BluePrint coincident exactement avec les 10 caractéristiques originelles du cancer considérées comme des processus biologiques sous-jacents," a affirmé Frédérique Penault-Llorca, MD, PhD, professeur de Pathologie au Service de Pathologie du Centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand, en France. "Suite à cette validation, les annotations actualisées illustrent l'utilité clinique des tests MammaPrint et BluePrint en tant qu'outils génomiques complets fournissant des aperçus plus précis aux femmes atteintes d'un cancer du sein," a-t-elle ajouté.

En outre, les données examinées par des pairs soulignent la capacité du test MammaPrint à stratifier encore les tumeurs cancéreuses du sein à risque élevé, selon leurs processus biologiques sous-jacents, en sous-groupes de risque Elevé 1 ou 2, offrant aux praticiens des aperçus plus spécifiques alors qu'ils orientent les décisions relatives au traitement des femmes atteintes d'un cancer du sein précoce. Les données précédentes provenant de l'essai ISPY ont démontré que MammaPrint peut identifier des sous-groupes distincts de risque Elevé 1 et 2, avec des réponses distinctes au traitement. Ces données indiquent que le sous-groupe de risque Elevé 2 est biologiquement distinct du sous-groupe 1 ainsi que de l'autre extrémité du spectre: ultra faible. Les caractéristiques biologiques peuvent expliquer les différences entre ces tumeurs en termes de pronostic et de réponse thérapeutique. Par la découverte et la validation de stratifications plus spécifiques au sein de la catégorie Risque élevé, les prestataires de soins peuvent traiter plus précisément ces tumeurs biologiquement différenciées, qui possèdent des taux de réponse pathologique supérieurs à ceux des traitements combinés, y compris de la chimiothérapie et de l'immunothérapie.

"Cette étude récente illustre, par des recherches biologiques pertinentes, la nature exhaustive des informations génomiques fournies par MammaPrint et BluePrint. Elle confirme également nos attentes, selon lesquelles la catégorie risque Elevé de MammaPrint permet d'identifier en outre les distinctions cliniquement importantes de la biologie du cancer du sein, reflétant les connaissances en pleine évolution dans ce domaine," a déclaré William Audeh, MD, médecin-chef chez Agendia. Ces conclusions soulignent la possibilité actuelle de stratifier les signatures du test MammaPrint avec une précision accrue, au-delà du Risque faible ou du Risque élevé. Les patientes et médecins sont ainsi en mesure de mieux comprendre la complexité génomique du cancer du sein, tout en offrant de meilleurs aperçus au moment du diagnostic, d'où une incidence potentielle sur le cours du traitement," a-t-il ajouté.

Agendia s'engage à poursuivre ses recherches afin de valider des séries de données complémentaires fournies par MammaPrint qui évaluent la stratification précise de la tumeur, et le sous-typage moléculaire de BluePrint, pour éclairer les décisions relatives à la planification du traitement personnalisé et ciblé des femmes atteintes d'un cancer du sein et de leurs soignants.

Agendia est une entreprise au service d'une mission qui vise à faciliter la planification d'un traitement optimisé en fournissant aux médecins des solutions de diagnostic et d'information de prochaine génération qui les aident à améliorer les résultats et la qualité de vie des patientes atteintes d'un cancer du sein dans le monde entier. Agendia propose actuellement deux tests de profilage génomique disponibles dans le commerce qui aident les chirurgiens, les oncologues et les pathologistes à personnaliser le traitement des femmes aux moments d'intervention critiques tout au long de leur parcours de patientes.

MammaPrint® est un test pronostique basé sur 70 gènes et d'autres facteurs clinico-pathologiques qui détermine le risque de récidive du cancer du sein chez une patiente spécifique. BluePrint ® est un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes qui identifie la biologie sous-jacente d'un cancer du sein individuel pour fournir des informations sur son comportement, son pronostic à long terme et sa réponse potentielle au traitement systémique. Ensemble, MammaPrint® et BluePrint® offrent une vue globale du cancer du sein d'une patiente pour permettre aux médecins de sélectionner objectivement la meilleure stratégie thérapeutique.

Pour en savoir plus à propos des essais réalisés par Agendia et des études en cours, veuillez visiter www.agendia.com.

