La Honda Civic 2022 remporte la catégorie Meilleure petite voiture à la remise des prix Voiture canadienne de l'année





Les prix et les éloges ne cessent pour la Honda Civic construite au Canada

MARKHAM, ON, le 7 févr. 2022 /CNW/ - Après avoir reçu tout récemment un prix de la voiture de l'année en Amérique du Nord et avoir été la voiture la plus vendue au Canada pour la 24e année consécutive, Honda Canada est emballée d'annoncer que la Honda Civic 2022 a été nommée Meilleure petite voiture par l'Association des journalistes Automobile du Canada. Il s'agit de la 9e fois que Honda remporte un prix pour l'une des catégories depuis 1992.

« Nous continuons à faire preuve d'humilité, et à nous réjouir de l'attention et des éloges que reçoit la Honda Civic 2022 et nous tenons à remercier tous les associés de Honda of Canada Mfg. pour leur contribution à faire de cette récompense une réalité », indiquait Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « Ce véhicule a de profondes racines au Canada, car il est construit localement et a été incroyablement populaire depuis ses débuts. Nous ne pourrions être plus fiers de cette nouvelle réalisation. »

Récemment, la berline Honda Civic 2022 a également obtenu la cote Top Safety Pick + de l'IIHS et elle a été nommée « Meilleure voiture toutes catégories confondues au Canada » par AutoHebdo. Plus tard cette année, la toute nouvelle Honda Civic Type R sera officiellement dévoilée. Ce modèle très attendu sera la Type R la plus performante de l'histoire, complétant parfaitement la gamme actuelle des versions de la Honda Civic pour 2022.

Pour plus de détails, et pour s'abonner aux plus récentes nouvelles et mises à jour de Honda Canada, visitez le site www.hondanews.ca.

À propos de Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a produit des moteurs Honda et plus de neuf millions de voitures et camions légers à ses installations de fabrication à Alliston, en Ontario, où la Honda Civic et le Honda CR-V sont construits. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition d'environ 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de cinq millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada. Pour plus d'information sur Honda Canada, veuillez vous rendre au www.hondacanada.ca .

