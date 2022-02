TDDC octroie 2,9 M$ à Ferme d'Hiver pour développer CERVEAU, son système intelligent de contrôle de la production maraîchère intérieure





L'entreprise québécoise mise sur l'IA et l'apprentissage machine pour bâtir son réseau agro-industriel et améliorer la productivité et l'efficacité de ses environnements de culture verticale

BROSSARD, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Ferme d'Hiver est fière d'annoncer que Technologies du développement durable Canada (TDDC) lui octroie 2,9 millions de dollars pour l'implantation de la phase II de son projet situé à Vaudreuil ainsi que pour le développement de CERVEAU, un système fondé sur l'intelligence artificielle qui permettra d'automatiser les décisions de contrôle des salles de culture. Basé sur les données des systèmes mécaniques et agronomiques, CERVEAU contribuera à optimiser les performances agronomiques et l'efficacité énergétique de la Ferme d'Hiver et, par le fait même, du complexe de serres auquel elle est intégrée.

« Comme son nom l'indique, CERVEAU sera la pierre angulaire du contrôle de nos fermes verticales. L'appui de TDDC témoigne du rôle que notre technologie peut jouer pour assurer le développement durable et local des ressources alimentaires », explique Alain Brisebois, président et chef de la direction de Ferme d'Hiver. « CERVEAU deviendra un atout supplémentaire pour rendre nos opérations - et celles de nos partenaires maraîchers - plus productives, plus écologiques et plus profitables. »

Ferme d'Hiver propose un modèle d'agriculture hors saison capable de fournir à la population des aliments frais et locaux, tout en contribuant aux objectifs québécois et canadien de développement durable. À titre d'exemple, dans un contexte canadien, CERVEAU permettra d'économiser l'équivalent de près de 10 piscines olympiques d'eau et de réduire l'équivalent en gaz à effet de serre de 8 vols Paris-New-York pour sa production en 2022?! De plus, aucun pesticide chimique n'est utilisé ni dispersé dans la nature.

Des retombées pour le Québec et le Canada

En production intérieure, les systèmes de contrôle climatique et de mesures environnementales et agronomiques sont encore très fragmentés. Cela a pour effet de les rendre vulnérables aux erreurs et moins efficaces, et d'empêcher la mise en oeuvre de solutions de contrôle industriel de nouvelle génération. CERVEAU utilisera une approche holistique pour pallier ces obstacles et améliorer la performance financière, agronomique et écologique de ses unités de production et des serres qu'elles intègrent.

« L'intelligence artificielle et l'apprentissage machine sont critiques pour aider le Canada et le Québec à faire face aux enjeux de sécurité alimentaire et de développement durable. Les divers programmes de recherche et d'innovation ont été des atouts précieux pour favoriser le développement de notre solution, qui s'est rapidement hissée parmi les meilleures de l'industrie. CERVEAU contribuera à nos objectifs d'entreprise et à l'essor de la communauté agrotechnologique grâce aux nombreux partenariats industriels et universitaires que l'on a établis au fil des années. C'est une fierté pour moi et pour Ferme d'Hiver », affirme Yves Daoust, fondateur et chef des opérations de Ferme d'Hiver.

Trois groupes universitaires - le Laboratoire de thermique et science du bâtiment de l'École de technologie supérieure, le Département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, et le Département de sciences de la décision de HEC Montréal - s'impliqueront à différents niveaux pour accompagner Ferme d'Hiver dans le développement de ce projet. L'association de Ferme d'Hiver à l'Institut de valorisation des données (IVADO) contribuera aussi à maximiser les échanges université-industrie dans le cadre du développement de CERVEAU. Ces collaborations approfondiront les compétences de l'entreprise en matière de modélisation environnementale, d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine et d'Internet des objets.

« La production hors saison d'aliments à haute valeur nutritive est un défi important à relever pour tendre vers l'autonomie alimentaire. L'agriculture verticale de Ferme d'Hiver maximise les zones de culture disponibles, augmente la capacité de production et offre des avantages économiques et environnementaux importants pour les communautés locales », ajoute Leah Lawrence, présidente-directrice générale de TDDC.

À propos de Ferme d'Hiver

Alliant les savoirs de l'agriculture verticale, de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle, Ferme d'Hiver rend viable la production hors saison d'aliments frais et cultivés sans pesticides chimiques. Fondée en 2018, l'entreprise propose une solution agrotechnologique clés en main qui évite toute dépendance aux conditions climatiques, en plus d'offrir un rendement énergétique inégalé. En s'associant avec des maraîchers locaux, Ferme d'Hiver vise à assurer le développement durable des ressources alimentaires, tout en protégeant la planète.

À propos de Technologies du développement durable Canada

Technologies du développement durable Canada (TDDC) est une fondation fédérale indépendante dont la mission est de stimuler l'innovation dans le domaine des technologies propres au Canada en octroyant du financement aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent développer et déployer de nouvelles technologies propres et concurrentielles.

