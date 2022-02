Press Ganey annonce son intention d'acquérir Forsta -- un leader du Gartner® Magic Quadranttm 2021 pour la Voix du client -- afin d'accélérer l'innovation dans l'industrie mondiale de l'expérience des soins de santé.





Press Ganey, leader réputé en matière d'expérience du patient, du participant, de l'employé et du consommateur dans l'ensemble de l'écosystème des soins de santé, a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir Forsta, fournisseur mondial leader de technologies d'expérience client et d'études de marché. Forsta est nommé leader dans le Gartner® Magic Quadranttm 2021 pour la Voix du client. La transaction devrait être conclue au cours du premier ou du deuxième trimestre 2022, et sera soumise aux approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

« Cette alliance projette Press Ganey vers un nouvel avenir. Notre excellence incomparable en matière de conseil en soins de santé, ainsi que nos données et analyses exclusives, seront bientôt insufflées avec une innovation et une rapidité accrues grâce à l'expérience de classe mondiale de Forsta et sa plateforme technologique de recherche », a déclaré Patrick T. Ryan, CEO de Press Ganey. « Je suis très heureux d'accueillir Forsta dans la famille Press Ganey. C'est un énorme pas de franchi pour aider nos clients à mieux faire leur travail au quotidien ».

Ce partenariat permet à Press Ganey d'avancer sur le chemin de l'intégration d'une technologie de pointe orientée vers l'humain, dans le cadre de son leadership intellectuel et de son expertise de gestion réputés en matière de soins de santé. Les clients de Press Ganey auront accès à une suite encore plus puissante d'options technologiques en matière d'expérience client (CX), d'expérience employé (EX) et d'études de marché (MR) sur la plateforme complète de Forsta. Forsta offre également une connaissance approfondie de plusieurs secteurs verticaux, comme la vente au détail, les services financiers, les voyages et l'hôtellerie, la technologie, le divertissement et les biens de consommation. L'entreprise travaille avec des marques de renommée mondiale, notamment Avon, Best Buy, Canon, eBay, Heathrow Airport et Mars, Inc.

Pour Forsta, l'association avec Press Ganey, pionnier de l'amélioration des performances en soins de santé, offre un nouvel accès aux investissements, aux opportunités de croissance et à une expérience approfondie en matière de conseil et de gestion du changement dans l'écosystème complexe des soins de santé. Press Ganey fournit à Forsta les ressources nécessaires pour continuer à innover, à un rythme accéléré. Et les capacités de Press Ganey en matière de CX et d'EX dans le domaine des soins de santé doteront Forsta de décennies d'expertise dans ce secteur.

« Press Ganey a été la première entreprise à tenir compte de l'importance de l'expérience patient et à la prendre en charge, et elle poursuit son innovation dans ce domaine. Je suis très heureux de joindre mes forces à une entreprise aussi visionnaire et respectée, et je me réjouis de voir les avantages que cet investissement saura offrir à nos clients », a déclaré Kyle Ferguson, CEO de Forsta.

Ensemble, Press Ganey et Forsta répondent aux besoins de millions d'organisations en matière d'expérience et de connaissances :

100 % des bénéficiaires du tableau d'honneur du meilleur hôpital et du meilleur hôpital pour enfants du U.S. News & World Report utilisent Press Ganey.

utilisent Press Ganey. Press Ganey gère environ 476 millions d'engagements patients chaque année.

La plateforme HX (Human Experience) de Forsta est au service de plus de 5 000 clients dans plus de 100 pays à travers le monde.

Forsta prend en charge 9 des 10 plus grandes agences d'études de marché au monde.

« Cette progression est l'aboutissement des investissements de Press Ganey pour se retrouver non seulement leader dans le secteur des soins de santé, mais aussi en matière de technologie de l'expérience. La plateforme HX de Forsta permettra à Press Ganey de faire un pas de géant dans le domaine des solutions technologiques proposées à ses clients », a déclaré Darren Dworkin, directeur de la stratégie chez Press Ganey. « En travaillant ensemble, la nouvelle génération d'expérience patient et d'expérience client sera meilleure, plus approfondie et véritablement orientée vers l'humain ».

À propos de Press Ganey

Press Ganey a inventé le mouvement en faveur de l'amélioration des performances des soins de santé il y a plus de 35 ans. Aujourd'hui, elle offre une suite intégrée de solutions en matière de sécurité et d'excellence clinique, d'expérience patient et d'engagement du personnel. L'entreprise collabore avec plus de 41 000 centres de soins dans sa mission de réduire la souffrance des patients et de renforcer la résilience du personnel soignant afin d'améliorer la sécurité, la qualité et l'expérience globales des soins.

À propos de Forsta

Forsta est une plateforme technologique orientée expérience et recherche, qui recueille et analyse des données et qui traduit les résultats en actions partagées pour éclairer la prise de décision et stimuler la croissance. La technologie de Forsta est conçue pour découvrir, analyser et partager des informations intelligentes dotées d'un réel potentiel d'action, et pour aider les organisations à mieux comprendre l'ensemble des expériences humaines de leurs publics.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 14:00 et diffusé par :