Rolls-Royce SMR nomme SNC-Lavalin à la nouvelle phase du programme





MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a été nommée fournisseur de services d'ingénierie par Rolls-Royce Small Modular Reactor Ltd (SMR) alors qu'elle entame une nouvelle phase de son programme novateur. En s'appuyant sur son rôle de partenaire de la phase 1 du consortium initial sur les réacteurs modulaires de petite taille du Royaume-Uni, SNC-Lavalin fournira désormais à Rolls-Royce SMR des services d'ingénierie et le soutien nécessaire au développement de ses activités.

«?Les réacteurs modulaires de petite taille permettront le déploiement rapide et rentable d'une technologie fiable à faible émission de carbone -- une perspective attrayante pour de nombreux pays qui visent à décarboner la production d'électricité et à respecter leurs engagements à l'égard de la carboneutralité?», a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

Rolls-Royce SMR est à mettre au point des centrales de réacteurs modulaires de petite taille à moindre coût et à faibles émissions de carbone qui pourraient jouer un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs régionaux et internationaux de décarbonation, et prévoit que la première centrale du Royaume-Uni entrera en opération d'ici le début des années 2030. Au cours de la première phase du programme, Atkins, membre du Groupe SNC-Lavalin, a dirigé la conception modulaire unique de la centrale de réacteurs modulaires de petite taille, qui sera essentielle à sa réussite : environ 90 % des activités de fabrication et d'assemblage sont effectuées en usine, ce qui réduit considérablement les coûts et les délais de construction. En tant que fournisseur approuvé, l'équipe de SNC-Lavalin au Royaume-Uni offrira désormais un soutien civil, structurel et architectural, ainsi que des services de sécurité et de réglementation, de gestion des déchets, de manutention mécanique, d'ingénierie mécanique et de procédés, de gestion de projet et de services numériques.

«?L'énergie nucléaire propre et fiable est un pilier important d'un système d'énergie à zéro émissions nettes, des grandes centrales nucléaires aux réacteurs modulaires de petite taille?», a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. «?Notre travail continu avec Rolls-Royce SMR nous donne l'occasion de partager notre savoir-faire dans le domaine nucléaire et de jouer un rôle essentiel dans l'application des avantages des solutions modulaires aux infrastructures énergétiques essentielles.?»

"Le soutien et la contribution continus de SNC-Lavalin à la croissance des activités de Rolls-Royce SMR sont incroyablement importants. En tant que partenaires de la phase 1, ils ont contribué à notre développement dans des domaines importants tels que la réglementation et une multitude de défis techniques. Nous sommes impatients de travailler en collaboration alors que nous visons le déploiement de Rolls-Royce SMR et nos objectifs communs de décarbonation ", a commenté Tom Samson, chef de la direction de Rolls-Royce SMR.

Les centrales Rolls-Royce SMR de 470 MW ont le potentiel de soutenir à la fois l'électricité sur le réseau et les solutions hors réseau, y compris la décarbonation des procédés industriels et la production de carburants propres. Les réacteurs modulaires de petite taille sont un élément clé des plans relatifs à la stratégie pour l'objectif de zéro émission nette du Royaume-Uni, et le programme offre un potentiel d'exportation important. La participation continue de SNC-Lavalin au projet s'appuie sur la contribution considérable du Groupe à la nouvelle génération de technologie nucléaire du Royaume-Uni, depuis les réacteurs modulaires de petite taille et les nouvelles centrales nucléaires à grande échelle jusqu'à sa participation à la recherche et au développement dans le domaine de l'énergie de fusion.

