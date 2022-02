Kaneka va augmenter de manière significative la capacité de production du KANEKA Biodegradable Polymer Green Planettm au Japon





Kaneka Corporation (siège : Minato-ku, Tokyo ; Président : Minoru Tanaka) (TOKYO : 4118) a décidé d'augmenter de manière significative la capacité de production du KANEKA Biodegradable Polymer Green Planettm (désigné ci-après « Green Planettm ») au Japon.

La pollution par le plastique est devenue un problème généralisé en raison du plastique à usage unique qui est interdit dans de nombreux pays du monde. Au Japon, également, la loi sur la Circulation des ressources pour le plastique, qui devrait entrer en vigueur en avril prochain, imposera une réduction du plastique à usage unique. Green Planettm propose une solution innovante et prometteuse de lutte contre les dommages causés à l'environnement par les plastiques à usage unique, offrant des caractéristiques biodégradables, tout en conservant la même fonctionnalité que le plastique traditionnel.

Green Planettm (nom chimique : PHBH) est un polymère de biomasse produit par biosynthèse de micro-organismes utilisant des huiles végétales. Green Planettm se biodégrade facilement dans le sol aussi bien que dans l'eau (eau salée et eau douce). Comme Green Planettm se biodégrade éventuellement en CO2 et en eau, il ne pollue pas l'environnement. Lorsque le développement de Green Planettm a commencé il y a trente ans, on l'a appelé un polymère miraculeux, mais sa production à l'échelle industrielle n'était encore qu'un rêve. Cependant, le développement d'une biosynthèse des microorganismes innovante a abouti à une vision claire pour la commercialisation de Green Planettm. En outre, les progrès étonnants réalisés en matière de technologies de formulation et de traitement en ont fait une réalité. Cela n'a été possible que parce que Kaneka possède un large éventail de technologies de base ayant trait à la fermentation et à la production de polymères.

Kaneka estime que Green Planettm pourrait replacer environ 25 millions de tonnes de produits en plastique à usage unique traditionnels chaque année à l'échelle mondiale. Green Planettm est déjà utilisé pour les pailles, les couverts, les capsules de café, les sacs, les films, etc., applications qui à elles-seules représentent plus de 5 millions de tonnes par an. Le nombre de demandes de renseignements reçues par Kaneka de la part de propriétaires de marques respectueux de l'environnement augmente rapidement, et Kaneka prévoit d'étendre ses capacités d'approvisionnement afin de répondre à la demande croissante.

Guidée par la politique de « production locale pour une consommation locale », Kaneka compte augmenter encore plus sa capacité de production en Europe et en Amérique, où la demande croît également. Green Planettm a un potentiel commercial de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de tonnes et sera l'un des produits de base du portefeuille commercial de Kaneka.

Green Planettm peut être utilisé dans une grande variété d'applications, et cette gamme devrait continuer d'augmenter à l'avenir. Pour cette raison, la nouvelle usine de production est considérée comme une base pour la poursuite du développement de la technologie de procédés. En exploitant cette nouvelle usine, Kaneka envisage de poursuivre le développement de nouveaux produits et promouvoir une amélioration de la productivité et une réduction des coûts, grâce à l'innovation des procédés. Les avantages d'une telle innovation en matière de procédés seront donc appliqués aux futures expansions de la capacité.

(Aperçu de l'investissement en capital)

Siège social : Site de fabrication Takasago de Kaneka

Montant de l'investissement Environ 15 milliards JPY

Capacité de production : 15 000 tonnes/an (combinées à la capacité de 5000 tonnes/an de l'usine existante, la capacité de production totale sera de 20 000 tonnes/an)

Démarrage des opérations : Janvier 2024

Kaneka a positionné les critères environnementaux et sociaux de gouvernance (ESG) en tant que politique de base de sa gestion d'entreprise et poursuit sa mission, « KANEKA thinks Wellness First » (KANEKA pense avant tout au bien-être). Cet investissement actif dans Green Planettm symbolise le solide engagement de la société vis à vis de la gestion de l'ESG. Kaneka continuera de contribuer à des sociétés durables et circulaires afin de résoudre le problème de la pollution par le pastique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

