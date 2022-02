Déclaration - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones franchit le cap des 100 premiers jours de son mandat





OTTAWA, ON, le 7 févr. 2022 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Marc Miller, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Mes 100 premiers jours en tant que ministre des Relations Couronne-Autochtones ont été très occupés et, à mon avis, très productifs, malgré tout le travail qu'il reste à faire.

Le 4 janvier 2022, le Canada a annoncé que des accords de principe avaient été conclus avec les parties, à savoir l'Assemblée des Premières Nations, la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, les chefs de l'Ontario, la nation Nishnawbe Aski et les avocats des demandeurs dans les recours collectifs Moushoom et Trout. Les accords de principe portent sur une résolution globale relative à l'indemnisation des personnes lésées par le sous-financement discriminatoire des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et à la réalisation d'une réforme à long terme du programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations afin qu'aucun enfant ne soit à nouveau victime de discrimination. Les accords de principe constituent une base pour les accords de règlement définitifs qui seront négociés au cours des prochains mois avec les parties. Une fois que les accords de règlement définitifs seront conclus et que les ordonnances nécessaires du Tribunal canadien des droits de la personne et de la Cour fédérale seront rendues, les enfants et les familles lésés par le sous-financement discriminatoire seront indemnisés, et des mesures seront mises en oeuvre pour mieux répondre aux besoins des enfants, des jeunes et des familles, et pour empêcher que ce type de discrimination ne se reproduise. Cela permettra également de soutenir les travaux futurs sur une approche renouvelée du Principe de Jordan.

Nos relations sont renforcées lorsque nous recherchons collectivement la vérité, aussi douloureuse qu'elle puisse être. Des actions concrètes doivent suivre cette vérité et c'est pourquoi nous avons lancé le 4 juin 2021 le programme Enfants disparus des pensionnats - Financement de l'aide communautaire. Depuis lors, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les communautés autochtones pour veiller à ce qu'elles aient accès à ce financement et à d'autres ressources disponibles au sein du gouvernement de manière coordonnée, afin qu'elles puissent poursuivre l'important travail de découverte de la vérité et entamer le processus de guérison du douloureux héritage des pensionnats, conformément aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Mon ministère agit rapidement pour traiter et verser les fonds aux communautés qui mènent ce travail important. À ce jour, 48 propositions ont été approuvées de partout au pays. Nous continuerons à traiter rapidement les propositions afin de soutenir les communautés autochtones dans leurs efforts pour localiser et commémorer les enfants qui ont fréquenté les pensionnats et qui ne sont jamais retournés chez eux, dans leur famille, leur communauté et leur culture. J'ai eu l'honneur de rencontrer et d'écouter le témoignage de nombreux survivants. Aux survivants des pensionnats, je ne devrais pas avoir à dire ceci, mais je dois le faire : "Nous vous croyons. Le Canada vous croit."

Pour faciliter cette recherche de la vérité, nous travaillons en étroite collaboration avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) afin de nous assurer que les documents pertinents font partie de leur collection. Depuis la signature du protocole d'entente du 20 janvier 2022 avec le CNVR, nous leur avons retransmis des récits de pensionnats qui ne faisaient pas partie de leur collection et nous travaillons avec le CNVR sur la prochaine catégorie d'informations à partager, soit plus d'un million de documents convertis dans un format plus lisible. Notre travail conjoint se déroule dans l'ordre et selon le calendrier fixés par le CNVR. Nous travaillons également en étroite collaboration avec diverses entités ecclésiastiques et archives tierces pour faciliter la transmission de leurs collections dans toute la mesure du possible, et des travaux sont en cours pour créer une équipe et un comité de projet axés sur l'examen des documents du ministère annoncé le 10 décembre 2021. Nous prévoyons que ce travail débutera au cours du prochain mois. Par ailleurs, et par excès de prudence, j'ai récemment émis une directive à l'intention de mon ministère pour qu'il conserve tous les documents relatifs à ces catégories de documents.

De plus, la création d'un Conseil national pour la réconciliation (CNR) en tant qu'organisme de surveillance national dirigé par des Autochtones est une étape essentielle de la mise en oeuvre des appels à l'action du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, et démontre une fois de plus l'engagement du gouvernement du Canada envers la réconciliation avec les peuples autochtones. Ce travail a commencé par la création d'un comité de transition, qui a tenu sa réunion inaugurale en décembre dernier. Ce comité, dirigé par des Autochtones, a déjà commencé à discuter d'une vision pour le Conseil, a défini des étapes clés et des échéanciers et a proposé une démarche d'engagement.

En décembre 2021, le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits ont continué à travailler en partenariat sur des priorités communes lors de la réunion du Comité de partenariat Inuit-Couronne. Ces discussions ont notamment porté sur la poursuite du travail d'élaboration conjointe de la politique de l'Inuit Nunangat, tout en s'attaquant aux inégalités sociales et économiques dans l'Inuit Nunangat.

En décembre 2021, nous avons annoncé conjointement avec le ministère de la Justice une prochaine étape clé pour faire avancer le travail avec les partenaires autochtones afin de mettre en oeuvre la loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous avons marqué le lancement d'un processus de consultation et d'engagement avec les peuples autochtones pour élaborer un plan d'action et un appel à propositions de financement pour soutenir la participation des Autochtones au processus. C'est l'occasion de travailler ensemble sur des mesures concrètes pour remédier aux injustices, combattre les préjugés et éliminer le racisme et la discrimination systémiques. Nous sommes impatients d'entendre les peuples autochtones nous faire part de leurs priorités d'action et de faire progresser ce travail de collaboration essentiel au cours de l'année à venir.

Alors que le dialogue sur le plan d'action est en cours, nous faisons également progresser les discussions communautaires avec nos partenaires autochtones afin d'élaborer conjointement des solutions pour reconnaître et mettre en oeuvre les droits des Autochtones et soutenir leur vision de l'autodétermination. En novembre, par exemple, je me suis rendu dans les Premières Nations signataires du Traité no 7 en Alberta, où j'ai rencontré les chefs des Premières Nations Bearspaw, Chiniki et Wesley pour discuter de nos obligations en vertu du Traité. Ce fut également l'occasion de rencontrer les dirigeants de la nation Tsuut'ina, et de respecter un engagement de longue date de visiter la nation Siksika. En décembre 2021, j'ai signé un protocole d'entente visant à faire progresser la réconciliation avec le Sommet des nations souveraines du Traité no 5 (dont les membres sont des nations du Traité no 5 de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario). Ce protocole d'entente ouvrira la voie à des discussions sur la mise en oeuvre du traité, l'autosuffisance économique, l'autonomie gouvernementale et d'autres priorités.

Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler dans un esprit de collaboration avec tous nos partenaires, dans un esprit d'autodétermination, en renouvelant les relations fondées sur les traités là où elles existent, y compris les traités antérieurs à la Confédération, et en établissant des relations viables, fondées sur la confiance et le respect, alors que nous concluons et mettons en oeuvre des traités modernes et des accords d'autonomie gouvernementale.

Nous avons fait des progrès au cours de ces 100 premiers jours, et nous reconnaissons qu'il y a encore du travail à accomplir. La réconciliation n'est pas gratuite, et elle ne se fait pas facilement - cependant, nous restons déterminés à faire d'autres progrès, à réparer les torts du passé et les échecs historiques du Canada envers les peuples autochtones, ainsi qu'à remédier aux répercussions actuelles qui se font encore sentir aujourd'hui. »

