TRANSDEV CANADA EST CERTIFIÉE MEILLEURS LIEUX DE TRAVAIL





C'est officiel, Transdev est un Great Place to Work®/Meilleurs Lieux de Travail® au Canada!

BROSSARD, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Transdev est fière d'annoncer qu'elle a été récemment certifiée Great Place to Work® après une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work Institute® Canada. Cette certification est basée sur les évaluations des employés, fournies dans le cadre d'un sondage rigoureux et anonyme sur leur expérience en milieu de travail.

« Nous sommes très heureux de cette certification, et surtout très fiers de nos équipes. Ceci vient aussi reconnaître des piliers majeurs de notre entreprise : la sécurité et la diversité. Je remercie tous nos collaborateurs de leur engagement à la fois pour accomplir une mission essentielle à la vie de la communauté et pour contribuer à faire de Transdev Canada une entreprise en constante amélioration, et un employeur de choix », souligne Arthur Nicolet, chef de la direction.

Transdev Canada a fait de la diversité et de la gestion humaine ses principaux vecteurs de croissance. En travaillant des politiques fortes sur l'inclusion, le développement personnel, et le sens du rôle l'entreprise dans la vie de la communauté, la compagnie a démontré que la fierté et l'engagement des équipes sont les bases d'une performance saine et durable.

Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to Work® Canada, dit qu'un bon milieu de travail dépend du niveau de confiance que les employés éprouvent envers leurs dirigeants, du niveau de fierté qu'ils ont dans leur travail et de la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues. « Nos données montrent que de bons lieux de travail bénéficient de meilleures performances financières, d'une réduction des départs volontaires et d'une meilleure satisfaction des clients que leurs pairs. De plus, les environnements de travail fondés sur la confiance sont mûrs pour l'innovation, l'agilité, la résilience et l'efficacité », indique Nancy Fonseca.

À propos de Transdev

En tant qu'opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à tous de se déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien dans le monde grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l'environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes. En 2022, présent au Québec et en Ontario, Transdev Canada compte 2500 employés opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev est également l'opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx. Visitez-nous à www.transdev.ca ou retrouvez-nous sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/company/transdev-canada/

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work est la référence mondiale en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail du Canada dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca ou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

