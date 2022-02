KPMG au Canada dote sa trésorerie de cryptodevises Bitcoin et Ethereum





Cette dotation de cryptoactifs est le tout premier investissement du genre pour KPMG au Canada et reflète l'engagement du cabinet à l'égard des technologies et catégories d'actifs émergentes

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW/ - KPMG au Canada a procédé à une dotation de cryptoactifs dans sa trésorerie, le premier investissement direct du genre pour le cabinet.

La dotation inclut des devises Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), ainsi que des compensations carbone aux fins de carboneutralité de la transaction, afin de respecter les engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) énoncés par l'entreprise.

« Les cryptoactifs sont une catégorie d'actifs en pleine maturation », affirme Benjie Thomas, associé directeur canadien, Services-conseils, KPMG au Canada. Les investisseurs, comme les fonds spéculatifs et les bureaux de gestion de patrimoine de grands assureurs et fonds de pension, sont de plus en plus exposés aux cryptoactifs, et les services financiers traditionnels comme les banques, les entreprises-conseils en finance et les maisons de courtage sont à explorer la possibilité d'offrir des produits et services liés aux cryptoactifs. Cet investissement reflète notre conviction que l'adoption institutionnelle des cryptoactifs et de la technologie de la chaîne de blocs continuera de croître pour devenir un élément courant des portefeuilles d'actifs », a-t-il ajouté.

KPMG a mis sur pied un comité de gouvernance chargé de surveiller et d'approuver la dotation à sa trésorerie. Le comité comprenait des intervenants des secteurs des finances, de la gestion des risques, des services-conseils, de l'audit et de la fiscalité; il a entrepris et achevé un processus rigoureux d'évaluation des risques, incluant un examen des risques liés à la réglementation, à la réputation et à la garde. Les spécialistes de KPMG ont également évalué les répercussions fiscales et comptables de la transaction.

L'investissement illustre les perspectives de l'entreprise concernant les technologies émergentes soutenues par la chaîne de blocs.

« L'industrie des cryptoactifs continue de croître et de mûrir, et elle doit être prise en compte par les services financiers et les investisseurs institutionnels », affirme Kareem Sadek, associé-conseil, Services des cryptoactifs et chaîne de blocs, KPMG au Canada.

« Nous avons investi dans des pratiques exemplaires en matière de cryptoactifs et continuerons d'améliorer et renforcer nos capacités dans les domaines des finances décentralisées (DeFi), des jetons non fongibles (NFT) et de métavers, pour n'en nommer que quelques-uns. Nous prévoyons une forte croissance dans ces domaines au cours des années à venir », a-t-il ajouté.

KPMG au Canada a fait l'acquisition de cryptodevises Bitcoin et Ethereum dans son bilan par l'entremise des services d'exécution et de garde de Gemini Trust Company LLC.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca) et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 8 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque membre du Cabinet est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

