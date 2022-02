LE CONSERVATOIRE TIENDRA DES PORTES OUVERTES VIRTUELLES





GATINEAU, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Fort du succès de l'an dernier, le Conservatoire de musique de Gatineau (CMG) tiendra des portes ouvertes virtuelles du 23 au 25 février prochain, une activité à laquelle tous les jeunes musiciennes et musiciens de la grande région de l'Outaouais sont conviés !

Alors que la période d'admission bat son plein, le Conservatoire souhaite demeurer accessible malgré les restrictions engendrées par la pandémie et ainsi permettre aux jeunes passionnés de musique de rencontrer les professeurs et d'en apprendre davantage sur les programmes offerts. Les candidates et candidats intéressés sont invités à s'inscrire en remplissant le formulaire en ligne afin de profiter d'une rencontre privilégiée avec le Conservatoire dans le confort de leur foyer.

« On souhaite former des groupes en fonction des instruments choisis par les participants et leur permettre de rencontrer le ou les professeurs attitrés à la spécialité, précise Marc Langis, directeur du CMG. Entre autres, Renée Lapointe, notre réputée professeure de chant, sera disponible pour parler avec des candidates et candidats potentiels dans sa discipline et leur faire découvrir toute l'étendue de la formation musicale offerte aux élèves qui fréquentent le Conservatoire.

Le Conservatoire de musique de Gatineau admet des élèves dès l'âge de 8 ans au programme préparatoire et offre une formation de haut niveau en musique qui s'étend jusqu'au deuxième cycle universitaire. Plus de 15 spécialités instrumentales y sont enseignées par un corps professoral composé de musiciens professionnels actifs et impliqués dans leur milieu.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE GATINEAU

Le Conservatoire de musique de Gatineau est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique qui célèbre plus de 50 ans d'excellence. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique de l'Outaouais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

