AÉRO MONTRÉAL SALUE L'ENGAGEMENT SOUTENU DU GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS ENVERS LE SECTEUR AÉROSPATIAL





Annonce d'un soutien de 334 M$ dans le cadre de la mise à jour

de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale (SQA) Horizon 2026

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal salue l'engagement du gouvernement du Québec à soutenir et renforcer la relance de l'industrie aérospatiale québécoise et à le concrétiser par la mise à jour de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale (SQA) Horizon 2026.

C'est au Palais des congrès de Montréal que M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, a fait l'annonce d'un soutien financier de 334 millions de dollars d'ici 2024.

Imaginée pour répondre aux besoins émis par l'industrie, cette stratégie comprend des mesures autofinancées et des crédits additionnels de 95 millions de dollars qui permettront de soutenir des investissements totaux (public/privé) estimés à près de 2,8 milliards de dollars pour les deux prochaines années.

Cette nouvelle mouture de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale est le fruit d'une collaboration sans précédent entre le gouvernement du Québec et les acteurs de l'industrie aérospatiale québécoise. Regroupés sous l'Alliance pour la relance, un comité stratégique d'industriels avait notamment été créé en mai 2020 sous la direction du conseil d'administration d'Aéro Montréal afin d'accélérer la sortie de crise, relancer le secteur en fonction de leurs besoins et proposer des solutions adaptées pour y répondre en collégialité avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI).

Au coeur des priorités de cette nouvelle stratégie gouvernementale, trois axes se distinguent : accélérer l'innovation afin d'intégrer les technologies de demain, tirer des enseignements de la crise en misant sur la diversification sur des créneaux porteurs pour les entreprises ou encore renforcer la chaîne de valeur et sa place sur les marchés mondiaux.

« La Stratégie québécoise de l'aérospatiale a été repensée pour répondre aux besoins de nos entreprises qui évoluent dans une nouvelle réalité portée, entre autres, par la mobilité aérienne durable. Elle jouera un effet de levier pour permettre à nos membres de renforcer leur compétitivité et encourager leur diversification dans des secteurs stratégiques et porteurs. C'est un pacte de confiance entre l'industrie et le gouvernement qui stimulera la relance du secteur, la construction d'un avenir plus durable et plus fort pour la prochaine génération de talents. Cette stratégie sera définitivement un facteur clé pour faire de l'aérospatiale un pilier stratégique de la relance économique du Québec. » indique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

