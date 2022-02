Stratégie québécoise de l'aérospatiale - 334 M$ pour soutenir le développement de l'industrie aérospatiale du Québec





MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance la Stratégie québécoise de l'aérospatiale (SQA) Horizon 2026 dans le but de favoriser la reprise de l'industrie et d'assurer sa croissance à long terme.

Dotée d'un cadre financier de 334 millions de dollars qui seront investis d'ici 2024, cette stratégie comprend huit mesures pour soutenir la réalisation d'investissements estimés à près de 2,8 milliards de dollars. La SQA Horizon 2026 s'articule autour de trois axes d'intervention : concevoir l'aérospatiale de demain grâce à l'innovation, diversifier l'industrie, puis renforcer les chaînes de valeur et les propulser à l'international.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, a fait cette annonce aujourd'hui.

La SQA est le fruit d'une consultation auprès d'intervenants clés afin de prendre en compte les constats, les idées ainsi que la vision d'avenir des entreprises et des organismes du milieu. Il en est ressorti que la croissance du secteur passe inévitablement par le développement d'un plus grand nombre de segments d'affaires porteurs. Pour ce faire, l'industrie aérospatiale québécoise doit miser sur ses forces, notamment sa capacité à concevoir, à innover, à développer et à commercialiser des produits aérospatiaux.

« Malgré les répercussions liées à la pandémie, notre industrie aérospatiale demeure l'une des plus innovantes, concurrentielles et diversifiées dans le monde. Avec la nouvelle Stratégie québécoise de l'aérospatiale, on fournit les outils nécessaires pour assurer la progression du secteur et solidifier sa position sur la scène internationale. Elle générera de solides retombées en matière de croissance, de compétitivité et de maintien d'emplois au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« L'industrie aérospatiale québécoise est extrêmement résiliente et elle l'a démontré, une fois de plus, en profitant de la crise engendrée par la pandémie pour se mobiliser et accélérer son virage vers la mobilité aérienne durable. Nous avons ici, au Québec, les talents, les ressources naturelles et techniques, l'expertise et la volonté de constamment repousser les limites et d'innover. Grâce à la SQA et à l'appui continu du gouvernement du Québec, notre secteur pourra exploiter son plein potentiel et renforcer encore davantage sa position de chef de file sur la scène mondiale. »

Suzanne Benoit, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal

La SQA a vu le jour à l'issue d'un processus de consultation qui a permis de recueillir plus de 90 recommandations soumises dans 24 mémoires.

L'industrie québécoise de l'aérospatiale comprend cinq grands maîtres d'oeuvre bien établis (Airbus, Bombardier, Bell Textron Canada, Pratt & Whitney Canada et CAE), 209 PME ainsi qu'une quinzaine de fournisseurs de premier rang, d'équipementiers et principales entreprises de révision et d'entretien lourd.

En 2020, les entreprises du secteur ont réalisé des ventes de 15,8 milliards de dollars et comptaient plus de 36 000 emplois hautement spécialisés. L'industrie aérospatiale occupait alors le premier rang en matière d'exportations québécoises, avec 10,5 % du total des exportations manufacturières du Québec.

Depuis 2016, grâce aux interventions de près de 500 millions de dollars du gouvernement du Québec, la SQA a généré des investissements de 2,38 milliards de dollars, ce qui a permis de créer et de consolider près de 9 900 emplois au Québec.

