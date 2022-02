Opération haute vitesse - Tous les foyers admissibles de la municipalité de Lac-Matawin auront accès à Internet haute vitesse d'ici septembre





QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement de 295 000 $ du gouvernement du Québec, 38 foyers supplémentaires de la municipalité de Lac-Matawin, dans la région de Lanaudière, auront accès aux services Internet haute vitesse de Connexion Matawinie. Ainsi, l'ensemble des foyers admissibles, autour du lac Charland, est couvert par un projet dont la livraison est attendue, au plus tard, en septembre.

L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, la ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, ainsi que la directrice générale de Connexion Matawinie, Mme Caroline Cormier, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le financement de ce projet est accordé par l'entremise du volet Éclair III de l'Opération haute vitesse, qui s'inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales visant à offrir à toutes les familles québécoises l'accès à un service Internet de qualité, à un coût abordable.

Les services Internet haute vitesse étant essentiels dans une société moderne comme celle du Québec, les travaux financés par l'Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage numérique et contribuent au développement économique et social des communautés.

Citations :

« Au cours de la dernière année, le gouvernement du Québec n'a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement d'Internet en région. Nous avons mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés. Plus d'un milliard de dollars ont été investis pour soutenir des chantiers dans toutes les régions du Québec. Cette nouvelle entente avec Connexion Matawinie est un pas de plus dans la bonne direction. Ensemble, nous allons faire du Québec un leader mondial en matière de connectivité en région. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

« Le déploiement de l'accès à Internet haute vitesse, dans Berthier, est un dossier qui me tient vraiment à coeur, car je sais à quel point ce service est devenu essentiel, autant dans le quotidien de la population que pour le développement économique de la circonscription et de la région de Lanaudière. Je me réjouis de l'entente conclue avec Connexion Matawinie, qui donnera aux citoyennes et citoyens de Lac-Matawin l'accès à une connexion fiable et rapide. Notre gouvernement concrétise un peu plus, chaque jour, son engagement de déployer la haute vitesse dans toutes les régions du Québec, et j'en suis très fière. »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

« C'est une excellente nouvelle pour les communautés près du lac Charland, situé au nord de Saint-Michel-des-Saints. Cette annonce permettra aux gens d'ici de faire du télétravail et d'étudier à distance. Enfin, ces personnes auront accès à un service Internet fiable, ce qui est plus qu'essentiel en 2022. Cette subvention nous permettra de remédier à la situation. »

Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie

Informations supplémentaires :

Lancée le 22 mars 2021, l'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher, à terme, le plus haut taux de connectivité au Canada , soit plus de 99 %.





, soit plus de 99 %. Annoncés en mars 2021, les volets Régions branchées et Éclair I visent 148 000 foyers, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 826,3 millions de dollars.





et du Québec de 826,3 millions de dollars. Le volet Éclair II, lancé en juillet 2021, vise 18 200 foyers supplémentaires, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 94 millions de dollars.





et du Québec de 94 millions de dollars. Doté d'un budget de 150 millions de dollars et lancé, le 23 novembre dernier, par le gouvernement du Québec, le volet Éclair III vise les foyers résiduels qui n'étaient toujours pas couverts par un chantier de déploiement à cette date.





À ce jour, le gouvernement du Québec a réservé, à lui seul, des sommes de plus d'un milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers québécois, d'ici le 30 septembre, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse.

