Ubisoft Éducation lance « Les jeunes décodent », un balado technologique pour les 12 à 17 ans





MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Suite au succès de « CTRL+F » premier balado original d'Ubisoft Éducation dédié aux jeunes de 8 à 12 ans, Ubisoft Éducation est fier d'annoncer le lancement de « Les jeunes décodent », une toute nouvelle série en 6 épisodes pour les 12 à 17 ans développée en collaboration avec La puce à l'oreille.

À chaque épisode, Dahlia, Grace, Kenza et Danian, quatre adolescent.es allumé.es, rencontrent des expert.es afin d'explorer les nouvelles technologies ayant un impact positif sur d'importants enjeux sociaux et environnementaux.

Est-ce que l'intelligence artificielle peut-être mise au service de la lutte contre les changements climatiques? Le code peut-il aider à l'apprentissage des langues autochtones? Comment intéresser davantage les femmes et les jeunes filles aux métiers liés à la technologie ?

Autant de sujets passionnants qui contribuent à créer un futur positif, solidaire et inclusif :

Code au féminin // entrevue avec Émilie Boudrias agente de développement pour Concertation Montréal en éducation et savoir, et en charge du mouvement montréalais les Filles et le code Environnement et IA // entrevue avec Victor Schmidt, doctorant en informatique à l'Université de Montréal et à MILA, institut de recherche en intelligence artificielle Réalités virtuelles et réalités autochtones // entrevue Kijâtai- Alexandra Veillette-Cheezo vidéaste, artiste XR et impliquée avec l'organisme Wapikoni La santé intelligente // entrevue avec Jaume Miñano, gynécologue-obstétricien au CHUM et doctorant en application de l'intelligence artificielle à l'Université McGill Le code et les langues autochtones // entrevue avec Roland Kuhn , agent de recherche principal (ARP) au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et responsable du projet sur les technologies pour les langues autochtones canadiennes Des applications pour la santé mentale // entrevue avec Pierrich Plusquellec, professeur agrégé à l'Université de Montréal, co-fondateur et directeur général d'EmoScienS

Les six épisodes sont déjà disponibles sur notre site et sur l'ensemble des plateformes de diffusion en continu.

À propos d'Ubisoft Éducation

Ubisoft Education est un programme destiné à préparer les jeunes du Québec aux métiers du futur. Dévoilé en 2018, celui-ci poursuit trois objectifs : attirer davantage de jeunes dans les disciplines liées aux sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STIM), appuyer le développement des compétences des jeunes dans ces disciplines et diversifier le bassin de talent en technologie au Québec. Pour ne rien manquer, abonnez-vous aux pages Facebook et Instagram d'Ubisoft Éducation.

SOURCE Ubisoft Montréal

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 10:00 et diffusé par :