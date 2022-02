Avis aux médias : Bombardier annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2021 et de l'exercice 2021 le 10 février 2022





MONTRÉAL, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 le jeudi 10 février 2022.



Le 10 février 2022 à 8 h HNE, Bombardier tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs et des analystes financiers pour passer en revue les résultats financiers de l'entreprise pour le quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique et des tableaux financiers pertinents seront disponibles à https://ir.bombardier.com/fr.

Les parties prenantes souhaitant écouter la présentation et la période de questions et réponses au téléphone pourront le faire en composant l'un des numéros suivants:

En français :

(avec traduction) 514-392-1587, code 7154767# ou

1-877-395-0279, code 7154767# (sans frais en Amérique du Nord)

D'outre-mer : Trouver le numéro d'accès, code 7154767# En anglais : 514-861-3304, code 9254824# ou

1-888-789-9572, code 9254824# (sans frais en Amérique du Nord)

D'outre-mer : Trouver le numéro d'accès, code 9254824#

La conférence téléphonique sera disponible en reprise sur le site Internet de Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.

