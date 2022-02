Services financiers Innovation CIBC offre à Expensify une facilité de crédit de 100 M$ pour soutenir ses plans de croissance





Services financiers Innovation CIBC est heureuse d'annoncer qu'elle a offert une facilité de crédit de 100 millions de dollars à Expensify, une entreprise de Portland ayant développé une super application de paiement qui permet aux particuliers et aux entreprises de simplifier la façon dont ils gèrent leur argent. Ce financement, accordé en octobre 2021, servira à soutenir la croissance rapide de l'entreprise et de sa gamme de produits. L'octroi de ce financement représente également l'approfondissement de la relation entre Services financiers Innovation CIBC et Expensify.

Comptant plus de 10 millions de membres partout dans le monde, Expensify offre des services de cartes d'entreprise, de suivi des dépenses, de remboursement le jour suivant, de facturation, de paiement de factures et de réservation de voyages, le tout gratuitement et dans une seule application. Le produit s'intègre également à tous les principaux logiciels comptables, ainsi qu'aux plateformes de RH, de fiscalité, de gestion des pratiques et de transport comme Uber et Lyft.

« Les dépenses représentent une source d'irritation universelle pour les entreprises de toute taille. Expensify offre des outils qui permettent à des millions d'utilisateurs de gérer et d'atténuer ces problèmes, a déclaré Paul McKinlay, directeur général, Services financiers Innovation CIBC. Nous avons beaucoup aimé collaborer avec Expensify, et nous sommes heureux et fiers de soutenir cette entreprise qui continue de prendre de l'expansion et d'innover grâce à de nouvelles plateformes et initiatives. »

« La Banque CIBC nous a offert des options de financement créatives et flexibles pendant plusieurs années, a affirmé Ryan Schaffer, chef des finances et membre du conseil d'administration d'Expensify. L'an dernier, nous nous préparions à entrer en bourse et savions que la Banque CIBC était notre partenaire bancaire de choix. Nous sommes heureux d'avoir reçu cette facilité de crédit. Nous allons continuer de prendre de l'expansion dans les marchés publics et d'étendre notre plateforme de produits. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos d'Expensify

Expensify est une super application de paiement qui permet aux particuliers et aux entreprises partout dans le monde de simplifier la façon dont ils gèrent leur argent. Plus de 10 millions de personnes utilisent les fonctionnalités gratuites d'Expensify, notamment les cartes d'entreprise, le suivi des dépenses, le remboursement le jour suivant, la facturation, le paiement de factures et la réservation de voyages, le tout gratuitement et dans une seule application. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise, que vous gériez une équipe ou que vous clôturiez les comptes de vos clients, Expensify facilite vos tâches afin que vous ayez plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Téléchargez l'application ou inscrivez-vous sur Expensify.com dès aujourd'hui!

