Invitation médias - Présentation en primeur de la campagne de recrutement pour le Forum de consultation du Commissaire à la santé et au bien-être





QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) convie les représentants et représentantes des médias de l'ensemble du Québec à assister au prélancement de la campagne de recrutement des membres de son prochain Forum de consultation le 9 février prochain, à 10 h.

Lors de cet événement virtuel, la commissaire à la santé et au bien-être, Mme Joanne Castonguay, présentera en primeur le slogan et le visuel de la campagne de recrutement réalisée par la firme Les Évadés et expliquera comment poser sa candidature pour être membre de ce Forum unique au Québec. La présentation sera suivie d'une période de questions.

Le Forum de consultation est une instance de délibération composée de 27 membres, dont 18 citoyennes et citoyens de chacune des régions du Québec et de 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être. Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population.

La campagne de recrutement commencera le 10 février 2022 avec le lancement de l'appel de candidatures.

Pour participer, les représentants et représentantes des médias sont invités à s'inscrire en écrivant à l'adresse communications@csbe.gouv.qc.ca. Suivant votre inscription, un lien TEAMS vous sera fourni par courriel pour participer à l'activité.

Détails :

Date :

9 février 2022

Lieu :

Plateforme Web TEAMS

Début :

10 h

