La solution de sécurité des terminaux RevBits conserve sa certification ICSA Labs





Dans l'évaluation du quatrième trimestre de 2021, la solution de sécurité des terminaux RevBits s'est rapprochée de la détection parfaite en atteignant un taux de 99,8 %.

MINEOLA, New York, 7 février 2022 /CNW/ - RevBits a annoncé avoir conservé sa certification ICSA Labs Advanced Threat Defense (une division indépendante de Verizon), ce qui est indiqué dans son évaluation de la solution de sécurité des terminaux RevBits (RevBits EPS) au quatrième trimestre de 2021.

Les essais ont été effectués dans le cadre du protocole de « détection avancée des menaces » qui met l'accent sur l'évaluation des produits de sécurité des terminaux en matière de protection contre les menaces nouvelles et peu connues de tous les types de maliciels. Plus de mille trois cents essais, avec à la fois des échantillons malveillants et des applications inoffensives, ont été effectués au cours d'une période de trente-deux jours consécutifs.

Avec un taux de détection global de près de 100 % et aucun faux positif, la solution de sécurité des terminaux RevBits a surpassé, et de loin, le taux de détection de 75 % requis pour conserver sa certification.

« Reposant sur une architecture unique et des technologies brevetées, la solution de sécurité des terminaux RevBits a été conçue de sorte à offrir la meilleure protection possible, a déclaré Mucteba Celik, chef des technologies. Nous avons été ravis de la capacité de détection de la solution et du fait que celle-ci n'a signalé aucun faux positif. De plus, la détection à 100 % des menaces vieilles de quatre heures ou moins a encore plus démontré la précision de notre produit. »

« Le fait de conserver cette certification est important pour notre entreprise et nos clients, a expliqué David Schiffer, chef de la direction. Le fléau des maliciels et des rançongiciels doit être vaincu et, chez RevBits, contribuer à la protection des organisations de tous types est une priorité - nous sommes fiers de dire que notre solution de sécurité des terminaux nous permet d'atteindre cet objectif. »

Pour consulter le rapport de certification détaillé et obtenir de plus amples renseignements sur la solution de sécurité des terminaux RevBits, visitez le site www.revbits.com .

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité novatrice qui consacre ses efforts à offrir à ses clients une protection et un service supérieurs en tirant parti de connaissances spécialisées. RevBits, dont le siège social se trouve à Mineola, dans l'État de New York, a des bureaux situés à Princeton, au New Jersey, à Boston, au Massachusetts, à Londres, en Angleterre et à Anvers, en Belgique. Pour obtenir plus de renseignements sur RevBits, consultez le site www.revbits.com/aboutrevbits .

