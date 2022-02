Un producteur local indépendant dynamise l'offre de cannabis artisanal au Québec





Les Cultures Vigi fait son entrée dans le collectif de marques provincial DLYS par ROSE ScienceVie avec des produits cultivés à l'extérieur.

HUNTINGDON, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie Inc. («?ROSE?»), un important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis au Québec, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le microproducteur Les Cultures Vigi Inc. de Sainte-Anne-de-Sabrevois, au Québec. Cette entente permet d'ajouter des produits cultivés à l'extérieur à la marque DLYS, une marque exclusive au Québec, et de bonifier les choix de cannabis local pour les Québécois et les Québécoises.

DLYS est un collectif provincial de marques de producteurs de cannabis artisanal élaboré par ROSE. Les Cultures Vigi se joint officiellement au collectif cette semaine, ce qui porte le total à six - tous avec des produits locaux offerts à travers le Québec sous le nom de DLYS.

«?Il est indéniable que les consommateurs cherchent à soutenir les produits artisanaux de leur propre province?», a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. «?Non seulement Les Cultures Vigi est une entreprise locale, mais derrière ce travail se cache une approche traditionnelle en extérieur qui valorise vraiment la terre et les traditions agricoles du Québec. C'est exactement ce que DLYS représente, et c'est pourquoi ce partenariat est parfaitement compatible.?»

Les Cultures Vigi est détenue et exploitée indépendamment par un agriculteur de longue date, Vincent Girard, depuis la vallée du Richelieu, dans la région du Haut-Richelieu. La région est réputée pour son microclimat favorable, qui, selon M. Girard, est idéal pour la culture naturelle du cannabis et permet de réduire le besoin d'engrais ou de lutte contre les organismes nuisibles.

«?Je suis un agriculteur québécois. Je connais la terre. Et je sais comment faire pousser des cultures saines. DLYS le reconnaît, et j'en suis très fier?», a déclaré Vincent Girard, propriétaire de Les Cultures Vigi. «?Plus important encore, je suis des plus enthousiastes à l'idée de partager les résultats de mon travail avec mes concitoyens québécois. Nous méritons des produits artisanaux de haute qualité qui proviennent de notre terroir. C'est pourquoi je suis ravi d'inclure mes fleurs cultivées à l'extérieur dans le collectif DLYS.?»

DLYS Sabrevois lance sa toute première variété «?Skunk Shocker?», un croisement entre «?Lemon Skunk?» et «?3 in the Pink?», qui offre des arômes d'agrumes et un goût poivré, boisé et légèrement citronné. Elle est actuellement distribuée à la SQDC.

À propos de ROSE ScienceVie inc.

ROSE ScienceVie s'engage à ce que le Québec soit en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. Pour plus d'informations, consultez le site roselifescience.ca/fr/.

À propos de DLYS

Le collectif de cannabis DLYS par ROSE ScienceVie Inc. est une initiative qui multiplie les choix de produits artisanaux locaux pour les consommateurs, tout en soutenant les producteurs locaux. La mission de ROSE pour la marque DLYS est de soutenir les producteurs de cannabis artisanal locaux avec une expertise du marché réglementé, des ressources et un engagement partagé envers les valeurs, les entreprises et les communautés du Québec.

À propos de Les Cultures Vigi

Situé près de Sainte-Anne-de-Sabrevois, dans les terres agricoles de la vallée du Richelieu au Québec, Les Cultures Vigi est une entreprise indépendante exploitée par Vincent Girard. Ce microproducteur et agriculteur de longue date se spécialise dans le cannabis artisanal cultivé à l'extérieur, qui valorise le terroir de cette région bien précise de manière naturelle.

