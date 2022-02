La Banque Laurentienne annonce la nomination de Bindu Cudjoe au poste de chef des Services juridiques et secrétaire corporative





MONTRÉAL, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque Laurentienne », la « Banque ») annonce la nomination de Bindu Cudjoe au sein de son équipe de direction, à titre de chef des Services juridiques et secrétaire corporative à compter du 7 février 2022.



Dans ce nouveau rôle, Bindu concentrera son énergie et son attention à la gestion et à la supervision efficaces et innovantes des fonctions juridiques, réglementaires et de conformité de la Banque, ainsi que des questions liées à la gouvernance d'entreprise et aux risques de réputation en agissant comme conseillère stratégique de confiance auprès des lignes d'affaires, du conseil d'administration de la Banque et des principales parties prenantes.

« Je suis très fière d'annoncer la nomination de Bindu Cudjoe en tant que nouvelle chef des Services juridiques et secrétaire corporative. Issue de la diversité, elle exerce un style de leadership transformationnel et son expertise est largement reconnue dans l'ensemble de l'industrie. Je suis convaincue qu'elle apportera une importante contribution en ce qui concerne l'exécution du nouveau plan stratégique de la Banque, qui vise à changer l'expérience bancaire pour le mieux en mettant nos clients au premier plan et en devenant une organisation plus agile. », a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

Avant de se joindre à la Banque Laurentienne, Bindu occupait le poste de première vice-présidente, chef du contentieux et secrétaire générale à la Canadian Western Bank (CWB) depuis les trois dernières années. Auparavant, Bindu a travaillé au sein de BMO Groupe financier, où elle a progressivement occupé des postes de niveaux supérieurs. Elle a également pratiqué le droit chez Borden Ladner Gervais et McMillan LLP, où elle était associée. Bindu est titulaire d'un baccalauréat en droit (LLB) de l'Université de Toronto et d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Calgary.

