Le Village Nordik du Port de Québec reçoit un appui de 220 000 $





QUÉBEC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 90 000 $ au Village Nordik du Port de Québec pour la réalisation de la sixième édition de son événement, qui se tiendra du 10 février au 13 mars 2022 au bassin Louise.

La Ville de Québec et Destination Québec cité contribuent également à ce projet à hauteur de 130 000 $.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, ainsi que le maire de Québec, M. Bruno Marchand, et le directeur de Destination Québec cité, M. Robert Mercure, en ont fait l'annonce.

Cet investissement permet à l'événement d'atteindre son objectif : faire vivre une expérience hivernale excitante et novatrice aux adultes comme aux plus jeunes sur un site urbain exceptionnel et non exploité en contexte hivernal. L'aménagement des lieux favorisera le respect des règles sanitaires et offrira un espace de détente, une zone familiale avec des jeux adaptés à la présence d'enfants et un sentier déambulatoire. La culture huronne-wendate sera mise en valeur à travers différentes activités et les visiteurs pourront pratiquer la pêche blanche.

Citations :

« Notre Capitale-Nationale regorge de possibilités quand il s'agit de profiter des joies de l'hiver. Je félicite les instigateurs de cet événement pour leur créativité qui, dans le contexte sanitaire actuel, permettra aux visiteurs de s'amuser, de taquiner le poisson et de découvrir une des nombreuses composantes du riche univers culturel autochtone. Votre gouvernement appuie avec enthousiasme cette initiative originale et prometteuse pour notre région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je me réjouis de voir le Village Nordik promouvoir la pêche blanche au coeur de la ville de Québec. Ce projet cadre parfaitement avec notre volonté d'amener plus de citoyennes et citoyens à pratiquer la pêche ainsi que de poursuivre la mise en valeur responsable de nos ressources fauniques. Il s'agit aussi d'une excellente occasion de faire du plein air avec nos proches. Bonne 6e édition à toutes et à tous! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« C'est une superbe occasion pour les familles de se réunir, de se divertir et d'en apprendre plus sur notre histoire et l'univers culturel autochtone. Je suis très heureux de voir que la population de Québec pourra, une fois de plus, profiter de l'unicité de notre ville nordique tout en s'amusant. La Ville est très fière de faire partie de cette activité qui rendra Québec encore plus festive. Très hâte de pêcher le plus gros poisson! »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Notre Destination se distingue par son offre hivernale féérique et singulière, et la pêche sur la glace au bassin Louise n'y fait pas exception. Destination Québec cité est fière de s'associer encore cette année au Village Nordik pour offrir aux visiteurs une expérience unique et authentique qui leur permettra de profiter des joies de l'hiver, à deux pas du centre-ville. »

Robert Mercure, directeur, Destination Québec cité

« ?Je me réjouis de ce soutien qui fera de cet événement un rendez-vous hivernal des plus attrayants. En proposant une activité à l'extérieur, où l'espace ne manque pas, nous pouvons offrir un environnement sécuritaire et conforme aux recommandations de la santé publique. Nous espérons que cette 6e édition mettra un sourire sur le visage des citoyens et permettra aux visiteurs d'ici et d'ailleurs au Québec de changer d'air et, surtout, de découvrir les plaisirs de la pêche blanche. »

Marc-Olivier D'Amours, directeur général, Village Nordik

