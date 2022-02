Les Canadiens ont accès à des soins médicaux quatre fois plus rapidement grâce au service de télémédecine LifeWorks





Solutions Mieux-être LifeWorks, un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens, a étendu et amélioré son service de télémédecine afin de mieux répondre aux besoins des entreprises et de leurs employés.

Un sondage mené par l'Association médicale canadienne indique que près de la moitié (46 pour cent) des Canadiens qui ont eu recours à des soins virtuels depuis le début de la pandémie préfèrent une méthode virtuelle comme premier point de contact avec leur médecin. Reconnaissant que cela témoigne d'un changement de plus en plus marqué dans la prestation de soins de santé au Canada, Solutions Mieux-être LifeWorks est fière de fournir une solution de soins virtuels qui réduit les délais pour l'obtention de soins médicaux et atténue les obstacles afin d'accéder à des services sur demande de médecins généralistes autorisés partout au Canada.

Principales caractéristiques

Le service de télémédecine LifeWorks met en contact les employés et les membres de leur famille à des médecins généralistes autorisés à pratiquer au Canada, par appel audio ou vidéo, ou par messagerie instantanée, au moyen d'une plateforme virtuelle. Il est accessible en tout temps à partir d'un site Web ou de l'application mobile.

Lors de la consultation, le médecin généraliste évalue les symptômes et formule des recommandations appropriées. Il peut poser un diagnostic, proposer un traitement, demander les analyses en laboratoire et les examens d'imagerie diagnostique nécessaires, prescrire des médicaments et orienter le patient vers un spécialiste lorsque c'est nécessaire sur le plan médical.

Le délai moyen pour la mise en contact entre les patients et un médecin généraliste est de moins de 5 minutes, soit une réduction de 75 pour cent du temps d'attente.

Un sondage mené auprès des utilisateurs de la plateforme indique que les employés économisent en moyenne quatre heures par consultation, ce qui réduit les périodes d'absence du travail pour des rendez-vous médicaux.

Les employeurs canadiens peuvent ajouter le service de télémédecine LifeWorks à leur programme d'avantages sociaux actuel.

Commentaires de Neil King, président, Solutions en santé intégrées et vice-président exécutif, LifeWorks

« Solutions Mieux-être LifeWorks s'est imposée rapidement comme un chef de file en matière de soins virtuels en santé mentale, puisqu'elle offre la possibilité de consulter par vidéo et par messagerie texte depuis une dizaine d'années, bien avant que ces modes de prestation ne deviennent la norme. Notre service de télémédecine est fondé sur notre esprit d'innovation et notre volonté d'être à la fine pointe de la technologie dans notre réponse aux besoins des Canadiens en santé mentale et en mieux-être. Les améliorations que nous avons apportées récemment au service facilitent la tâche aux gens qui souhaitent obtenir les soins et le soutien dont ils ont besoin pour rester en bonne santé et motivés, tant au travail qu'à la maison. »

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

