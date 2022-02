Navaya lance deux marques de produits désormais en vente à la SQDC en magasin et en ligne





Navaya Inc. annonce le lancement de ses toutes premières marques, Cactus et Atti2D, maintenant en vente dans les succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) partout au Québec, à la fois en magasin et en ligne. Ce lancement représente l'aboutissement de plus de deux ans de travail acharné et de dévouement de la part de l'équipe de Navaya dont la mission consiste à fournir du cannabis de qualité constante à tous les Canadiens d'âge légal.

« Nous sommes incroyablement fiers des immenses efforts déployés par notre équipe, affirme Sophie Denis, directrice de l'exploitation chez Navaya. En privilégiant la qualité de la production, nous avons créé deux marques qui répondent aux exigences du marché. »

La marque Cactus propose un cannabis séché à teneur élevée en THC susceptible de contenir du CBD. La première souche, appelée Black Triangle, à un goût de vanille sucrée et terreuse, et de sa finale de pin citronné à l'expiration. La souche Black Triangle est issue du croisement d'un plant de Triangle Kush avec un plant de hachisch '88 G13. Sa teneur en THC est à 24 % ou plus. Les produits Cactus sont offerts dans des emballages de 3,5 grammes. Pour en savoir plus sur les produits Cactus, visitez le www.cactuscannabis.ca.

La marque Atti2D propose un cannabis séché à teneur moyenne en THC susceptible de contenir du CBD. La marque Atti2D lance deux nouvelles souches. La première souche appelée Critical Mass se caractérise par une odeur douce et terreuse et un léger goût d'herbes. Elle provient du croisement d'un plant d'afghani avec du Skunk #1 et présente un taux de THC de 18 à 24 %. La deuxième souche appelée Purple Punch est de qualité supérieure au goût sucré de vanille et de bleuets, ainsi qu'aux notes légèrement acidulées, le tout accompagné d'une odeur terreuse et d'un léger goût d'herbes. Le cannabis Purple Punch est issu du croisement d'un plant classique de Larry OG avec du Grand Daddy Purple et prés un taux de THC de 15 à 21%. Les produits Atti2D sont offerts dans des emballages de 3,5 grammes. Pour en savoir plus sur Atti2D, visitez le www.atti2d.ca.

Les produits Cactus et Atti2D sont produits à Boisbriand, au Québec, à l'aide de la solution hydroponique industrielle verticale la plus exhaustive et la plus puissante du marché, unique à Navaya et optimisée pour la culture du cannabis générant des produits de qualité constante et fiable.

Le lancement des deux marques et de leurs produits à la SQDC est le résultat de trois années de travail acharné suite à l'obtention par Navaya de sa licence de vente en octobre dernier.

Pour de plus amples renseignements sur Navaya, consultez le www.navaya.com/fr.

À propos de Navaya Inc.

Navaya est vouée à devenir un chef de file mondial dans le secteur du cannabis se distinguant par la fiabilité de ses activités commerciales et la réputation de sa marque. Navaya accroît la norme de qualité de la production intérieure industrielle de cannabis grâce à sa solution hydroponique verticale ultra contrôlée, à la fine pointe de la technologie. Navaya est déterminée à investir à long terme dans la recherche et le développement et à recourir aux mégadonnées et à l'intelligence artificielle. L'entreprise mise sur la sélection de souches pour optimiser le rendement et la qualité des plants et sur l'exploration de nouvelles utilisations du cannabis susceptibles d'améliorer les conditions de vie. Pour plus de renseignements, visitez navaya.com.

