Les travaux de construction au palais de justice de Roberval ont repris et progressent





ROBERVAL, QC, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, se réjouit de la reprise des travaux de construction du palais de justice de Roberval à la suite de l'incendie survenu le 8 mai dernier. La Société québécoise des infrastructures (SQI), maître d'oeuvre des travaux, déploie les efforts nécessaires pour reconstruire les installations, comme annoncé dans le projet initial.

Après l'incendie, des travaux de consolidation des structures, notamment de la maçonnerie et des pierres de l'ancien palais de justice, ont été effectués en plus d'activités de nettoyage du site, ce qui a permis la reprise des travaux de construction de l'ancien palais et de l'agrandissement.

Rappelons que ce projet immobilier comprend un réaménagement complet des espaces de l'ancien palais de justice et un agrandissement qui triplera la superficie des lieux. Ce nouveau palais accueillera quatre salles d'audience équipées à la fine pointe de la technologie. Soulignons que des aménagements sécuritaires pour tous les usagers et usagères seront créés, et plus particulièrement, une salle d'attente spécifique sera réservée aux personnes victimes d'actes criminels en vue de mieux les soutenir lors de leur passage au palais. De plus, une salle destinée aux règlements à l'amiable ainsi que plusieurs salles d'entrevue seront conçues. Enfin, les bureaux des agentes et agents de probation ainsi que ceux du Directeur des poursuites criminelles et pénales feront partie du nouveau palais, tout comme une bibliothèque, un vestiaire et un salon pour les membres du Barreau.

Les travaux qui ont débuté l'automne dernier se poursuivront jusqu'en 2023. En effet, le nouveau palais de justice de Roberval, rénové et agrandi, devrait être accessible au public à la fin de 2023.

Comptoir de service de Roberval

Pendant la durée des travaux, les personnes qui souhaitent déposer des procédures ou obtenir de l'information concernant les activités judiciaires sont invitées à se rendre au comptoir de service de Roberval situé à l'édifice de la Plaza Roberval au 755, boulevard Saint-Joseph, local 106, Roberval, Québec, G8H 2L4.

Palais de justice temporaire

Parallèlement à la reprise des travaux de construction du nouveau palais de justice, des travaux sont en cours, à l'intérieur de la Plaza Roberval, pour offrir aux citoyennes et citoyens un palais de justice temporaire. Celui-ci comprendra trois salles d'audience polyvalentes et sera accessible au public à compter du printemps 2022. Les salles d'audience polyvalentes permettront d'entendre tous les types de causes, sauf les procès aux assises et les causes qui demandent la présence physique de personnes accusées détenues.

Citations

« Un nouveau chapitre s'amorce pour le palais de justice de Roberval et nous tournons la page sur les événements fortuits et malheureux qui sont survenus en mai dernier. Nous souhaitons d'ailleurs remercier les équipes qui sont à pied d'oeuvre, depuis l'incendie, mais aussi depuis le début de ce projet, en vue d'offrir aux citoyennes et citoyens de la région un palais de justice moderne, favorisant ainsi un meilleur accès à la justice. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis heureuse que les travaux de reconstruction aient débuté rapidement après l'incendie. Il s'agit d'un exemple édifiant de résilience et nous pouvons en être fiers. Le projet de rénovation et d'agrandissement du palais de justice de Roberval constitue une véritable valeur ajoutée à l'activité économique et sociale de notre région. À terme, les citoyennes et les citoyens pourront bénéficier de nouvelles installations sécuritaires et à la fine pointe de la technologie. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

