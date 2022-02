Foodpreneur Lab, l'organisme à but non lucratif détenu par des noirs, secoue l'écosystème alimentaire en offrant un accès gratuit à ses programmes d'aide aux entrepreneur.es noir.es du secteur alimentaire





TORONTO, 07 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foodpreneur Lab est un organisme à but non lucratif canadien fondé et dirigé par une femme noire, qui secoue l'écosystème alimentaire en s'attaquant aux obstacles systémiques. Ses programmes de soutien au démarrage et à l'expansion, dirigés par des conseillers, offrent un accès gratuit aux entrepreneur.es noir.es du secteur alimentaire afin qu'ils /elles puissent se concentrer sur leurs objectifs commerciaux uniques. Avec 50 participant.es déjà inscrit.es au programme Foodpreneur Lab depuis le lancement de leur première cohorte en novembre 2021, les candidatures pour la deuxième cohorte sont maintenant ouvertes sur www.foodpreneurlab.com jusqu'au 28 février 2022 à 23h59 HNE. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. Les candidat.es d'Ottawa, Hamilton, Halton, Niagara, Simcoe, Wellington, Frontenac, Dufferin, Prescott et Russell, Stormont, Renfrew, Lanark, Leeds et Grenville, Dundas et Glengarry seront prioritaires. Les candidatures dans la région du Grand Toronto seront également acceptées.



Fondé en 2019, Foodpreneur Lab est composé de divers entrepreneur.es et expert.es du secteur alimentaire. L'équipe est dirigée par Janice Bartley qui utilise ses 30 ans d'expérience dans l'alimentation et l'entrepreneuriat pour ouvrir des portes qui ont historiquement été fermées aux communautés mal desservies.

« C'est par le biais de la nourriture que les communautés se connectent et développent un sentiment d'appartenance », explique Janice Bartley. « Nous sommes convaincus que les expériences partagées grâce à nos parcours de soutien aideront les entrepreneur.es noir.es du secteur alimentaire à prospérer et à mener des activités qui respectent leur vision unique. »

Les parcours d'aide au démarrage et de mise à échelle, d'une durée de neuf mois et dirigés par des conseillers, comprennent un soutien individuel personnalisé, une expérience pratique dans un espace de production commerciale et du temps pour obtenir les certifications nécessaires à l'exploitation (manipulation des aliments, Hazard Analysis and Critical Control Point, etc.). D'ici décembre 2024, 200 entrepreneur.es noir.es du secteur alimentaire auront reçu l'appui et les connaissances nécessaires pour gérer leur entreprise avec succès. Bien que le point d'ancrage du programme soit en Ontario, il a un mandat national fort pour améliorer le soutien aux entrepreneur.es du secteur alimentaire à chaque point de contact.

« Le réseau, l'expérience et les résultats ont tous été extraordinaires ", a déclaré Robert Robinson de Robinson Sauces, participant au parcours de soutien au démarrage. Le programme m'a aidé à comprendre et à planifier le succès de mon entreprise et à me mettre en contact avec les bonnes personnes. »

Des séances d'information sur ce projet auront lieu en anglais le lundi 7 février à 19 heures (HNE) et en français le lundi 14 février à 19 heures (HNE). L'inscription aux deux sessions est disponible sur www.foodpreneurlab.com .

À propos de Foodpreneur Lab

Créé en 2019, Foodpreneur Lab est le seul organisme canadien à but non lucratif fondé et dirigé par une femme noire, avec un mandat national de faire progresser l'équité raciale et de genre dans le secteur alimentaire. Sa mission est d'uniformiser les règles du jeu pour les communautés mal desservies et de forger des voies où les entrepeneur.es noir.es du secteur alimentaire peuvent tirer parti de leurs perspectives culturelles et de leurs expériences vécues dans l'innovation des produits alimentaires. « Nous ne voulons pas nous contenter d'aller au-delà du "rayon des produits ethniques" de l'épicerie, nous voulons célébrer les nouveaux produits alimentaires qui démontrent le sentiment d'appartenance d'une communauté. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.foodpreneurlab.com .

Contact

Niki Papaioannou

Niki Inc.

(416) 568-9525

press.release@nikiinc.ca

Communiqué envoyé le 7 février 2022 à 08:00 et diffusé par :