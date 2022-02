/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant le lancement de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale Horizon 2026/

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à une conférence de presse virtuelle concernant le lancement de la Stratégie...

Le 4 février 2022, le monde entier a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Cet événement grandiose a offert un plaisir visuel étonnant qui a combiné la technologie numérique et de magnifiques créations originales....

La firme NOVIPRO dévoile aujourd'hui son sixième portrait annuel des TI réalisé en collaboration avec Léger, qui démontre la profonde vulnérabilité des entreprises canadiennes face aux attaques informatiques. L'étude révèle que plus de la moitié (56...