RW&CO. s'associe à une liste d'ambassadeurs Canadiens inspirants pour le printemps 2022 : Réimaginer autrement





MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le détaillant de mode canadien RW&CO. célèbre le lancement de sa campagne du printemps 2022 en s'associant à quatre ambassadeurs qui représentent fièrement la #CommunautéRW. La liste comprend Maxence Parrot, Gabrielle Daleman, Tyrone Edwards et Michaella Shannon. Unis par les défis qu'ils ont eu à relever et leur faculté à en avoir sorti grandis, ces athlètes et leaders inspirants prouvent que réimaginer autrement est plus une question de cheminement que de destination.

RÉIMAGINER AUTREMENT

À la suite de la campagne d'automne intitulée "Briser les barrières" de RW&CO., la campagne "Réimaginer autrement" poursuit la mission de la marque qui consiste à inspirer les membres de sa communauté canadienne à relever tous les défis qui se présentent à eux. Prenant place au bord de l'océan dans la ville pittoresque de Tofino, en Colombie-Britannique, la beauté du paysage offre un cadre parfait pour la nouvelle campagne. « Le printemps est la saison des commencements et il n'y a pas de meilleur moment pour guider avec passion et détermination. Nos nouveaux ambassadeurs représentent de nouvelles perspectives et un esprit inébranlable, ce qui reflète parfaitement l'ADN et l'éthique de RW&CO. », déclare Michele Slepekis, vice-présidente, Marketing et commerce électronique chez RW&CO. Les ambassadeurs Tyrone Edwards et Michaella Shannon prêteront ainsi leurs voix uniques à une série de vidéos intitulées RWConversations, mettant de l'avant leurs expériences respectives dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs et de la Journée internationale des femmes. Les vidéos seront présentées en ligne et en magasin en février et en mars.

La liste des nouveaux ambassadeurs est composée de :

Maxence Parrot , planchiste médaillé d'argent olympique et sept fois champion des X Games. Maxence est l'un des planchistes professionnels les plus décorés du Canada . Après avoir vaincu le lymphome de Hodgkin en 2019 et remporté les X Games deux mois seulement après sa dernière chimiothérapie, Maxence relève constamment des défis hors du commun.





, médaillée d'or olympique et double championne nationale canadienne de patinage artistique. Gabrielle laisse sa marque sur et en dehors de la patinoire depuis près de 20 ans ; elle est un modèle positif pour les jeunes athlètes du monde entier en militant entre autres pour la sensibilisation à la santé mentale dans le sport. Tyrone Edwards , animateur de télévision, philanthrope et entrepreneur. Tyrone est connu dans tout le Canada pour sa contribution à l'industrie du divertissement. Tyrone est très impliqué dans sa communauté, agissant comme mentor et ambassadeur auprès des jeunes défavorisés, tout en utilisant sa plateforme pour défendre la justice raciale.





PRINTEMPS 2022 : STYLE DE TOUS LES JOURS

Incarnant l'esprit de la nouvelle année et de la nouvelle saison, la collection de printemps de RW&CO. s'inspire de l'espoir et du changement. Face à l'évolution constante des besoins de sa clientèle en matière de vêtements de travail et de loisirs, la marque continue de développer son offre de garde-robe polyvalente avec des collections de vêtements de détente, de vêtements de sport et de vêtements décontractés à venir en 2022. Sans jamais s'éloigner de ses racines, la marque reste la référence en matière de vêtements de travail et de complets confortables et abordables. « RW&CO., en tant que leader canadien de la mode, évolue aux côtés de ses clients pour leur apporter des pièces de qualité et des essentiels intemporels pour la vie de tous les jours », déclare Mme Slepekis.

La collection printemps 2022 sera lancée le 7 février 2022 dans les magasins RW&CO. partout au Canada et en ligne à rw-co.com.

À PROPOS DE RW&CO., UNE MARQUE DE REITMANS (CANADA) LIMITED.

RW&CO. est une marque canadienne de vêtements conçus pour le bureau pour hommes et femmes. Priorisant la qualité des matières, la coupe et la polyvalence, RW&CO. crée des collections qui aident les clients à avoir un look soigné, qu'ils travaillent à domicile ou au bureau. RW&CO. exploite 77 magasins d'une superficie moyenne de 4 500 pieds carrés dans des emplacements haut de gamme dans les principaux centres commerciaux du Canada et offre l'achat en ligne sur rw-co.com.

À PROPOS DE REITMANS (CANADA) LIMITÉE

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada ainsi qu'une robuste présence dans le commerce électronique. La Société exploite 405 magasins, dont 237 Reitmans, 91 Penningtons et 77 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX : RET), (TSX : RET.A). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.reitmanscanadalimited.com.

